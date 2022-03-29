Alonso iki ila üç yıl daha F1'de kalmayı planlıyor

Fernando Alonso, 2021 yılı öncesinde Formula 1'e dönerken hedefinin şampiyonluk olduğu konusunda netti.

İspanyol pilot, 2021'de bir podyum alsa da, temelde 2021'i bir hazırlık yılı olarak görmüştü ve 2022'deki yeni kurallarla yeniden en önde savaşmayı umuyordu.

Fakat ilk iki yarış kendisi için pek parlak geçmedi. İlk yarışta dokuzuncu olurken, güçlü bir yarış çıkardığı Cidde'de motor sorunuyla yarış dışı kaldı.

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Alonso, her şeye rağmen yarışmaya devam etmek istediğini söylüyor.

İspanyol televizyon kanalı DAZN'e konuşan Alonso, "Hâlâ yapabileceğim pek çok şey var. Şu anda Formula 1'de yarışmak bana büyük keyif veriyor."

"Yarışları ve diğer her şeyi seviyorum çünkü Formula 1 sadece pistte olanlardan ibaret değil. Çeşitli etkinliklere katılmayı ve pist dışındaki aktiviteleri seviyorum."

"Bundan ötürü umarım beni iki veya üç yıl daha padokta görürsünüz."

"Yaşın bana engel olduğunu hiç hissetmedim. Evet artık daha yaşlıyım ama bu sayede daha fazla deneyime ve daha fazla bilgiye de sahibim." dedi.