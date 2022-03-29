Alonso iki ila üç yıl daha F1'de kalmayı planlıyor
Fernando Alonso, yarışmaktan keyif aldığı için en az iki ila üç yıl daha Formula 1'de devam etmek istediğini söyledi.
Fernando Alonso, 2021 yılı öncesinde Formula 1'e dönerken hedefinin şampiyonluk olduğu konusunda netti.
İspanyol pilot, 2021'de bir podyum alsa da, temelde 2021'i bir hazırlık yılı olarak görmüştü ve 2022'deki yeni kurallarla yeniden en önde savaşmayı umuyordu.
Fakat ilk iki yarış kendisi için pek parlak geçmedi. İlk yarışta dokuzuncu olurken, güçlü bir yarış çıkardığı Cidde'de motor sorunuyla yarış dışı kaldı.
Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Alonso, her şeye rağmen yarışmaya devam etmek istediğini söylüyor.
İspanyol televizyon kanalı DAZN'e konuşan Alonso, "Hâlâ yapabileceğim pek çok şey var. Şu anda Formula 1'de yarışmak bana büyük keyif veriyor."
"Yarışları ve diğer her şeyi seviyorum çünkü Formula 1 sadece pistte olanlardan ibaret değil. Çeşitli etkinliklere katılmayı ve pist dışındaki aktiviteleri seviyorum."
"Bundan ötürü umarım beni iki veya üç yıl daha padokta görürsünüz."
"Yaşın bana engel olduğunu hiç hissetmedim. Evet artık daha yaşlıyım ama bu sayede daha fazla deneyime ve daha fazla bilgiye de sahibim." dedi.
Fernando Alonso, Alpine F1 Team in pits
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Alonso, Alpine'in bulunduğu konumu görmek için dört ila beş yarışa daha ihtiyaç olduğu görüşünde.
"Sadece dört veya beş yarış tamamladıktan sonra sonuçlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Hâlâ yapılacak çok iş var ama geçen yıl takımımızın psikolojik olarak kendisini tamamen yeniden inşa ettiğini düşünüyorum."
"Renault önceki yıllarda orta grupta çok fazla zaman geçirdi. Artık bir şeyleri değiştirmenin ve çıtayı kendimiz için yukarı taşımanın zamanı gelmişti."
"Bence Luca de Meo, Rossi ve ben tamamen aynı hedeflere sahibiz. Zihniyetteki bu değişimi görmek harika. Herkesin başarıya aç görünmesi hoşuma gidiyor.'
"Tüm takım çalışanlarını motive etmek için çabalıyoruz. Şahsen hayatta yaptığım her şeyde maksimumu elde etmeye çalışırım. Bu yüzden takımla iletişim kurduğumda, herkesi %100'lerini ortaya koymaya zorluyorum. Karşı karşıya olduğumuz tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimizi biliyorum."
"Bütçe sınırı sayesinde Alpine de artık herhangi bir takımın harcadığı düzeyde para harcayabilir. Bu nedenle finansal zorluklardan şikayet edemeyiz."
"Yetenekli uzmanlarımız, sağlam bir organizasyon yapımız var. Bu yüzden başarı sadece bir zaman meselesi. Ne zaman gelecek bilmiyorum... İki yıl mı sürer, üç yıl mı, beş yıl mı yoksa yedi yıl mı gerçekten bilmiyorum."
"Fakat bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umuyorum çünkü sonsuza dek yarışmayacağım."
"Ne kadar zaman alacağını hep birlikte göreceğiz."
Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Schumacher: "Bu kaza 20 yıl önce olsaydı farklı bir hikaye olurdu"
Suudi Arabistan GP'de kritik olan yere basma gücü tercihleri