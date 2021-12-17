Alonso iddialı: "Yaş benim için sadece bir avantaj!"

Fernando Alonso, bu yıl Alpine ile iki yıl aradan sonra spora geri dönmüştü ve ilk yılında genel anlamda güçlü bir performans sergiledi.

İspanyol pilot, verdiği araya rağmen, takımdaki ikinci yılını geçiren Esteban Ocon'u puan olarak geride bıraktı ve sıralama turlarında da durum 11-11 bitti.

Alonso şu anda 40 yaşında ve Kimi Raikkonen'in emekliliğinden sonra, gridin en yaşlı ismi olacak.

İspanyol pilot, Marca'ya verdiği demeçte fiziksel durumuyla alakalı şöyle dedi: "Gayet iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum ve yaşın benim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum."

"Zaten her şeyi biliyorum. Ayrıca Formula 1'e, spor yeni olacak 18 inç lastikler geliyor ve bunlar bana WEC'te yarıştığım günlerden ötürü oldukça tanıdıklar. Oradakilerle aynı şekilde davranıyorlar ve bunun 13 inç lastiklere kıyasla çok farklı olduğunu düşünüyorum.

"Bu yüzden bazıları için yeni olan şey, benim için öyle olmayacak."

"Yaşla ilgili tek problem, 300 gün gerektiren bir sporu devam ettirmek için gerek motivasyona, kendinizi spora adamınızı sağlayacak isteğe ve buna uygun bir yaşam tarzına sahip olmanız. Fakat bunun dışında kalan her şey bir avantaj."

"Şu anda hayatımda, Formula 1'in tadını çıkarabildiğim harika bir dönemdeyim. Ayrıca modern araçlar, 2004 veya 2005'teki kadar talepkar değiller. O dönem yaş, fiziksel açıdan bir problem olabilirdi. Bugün mesela testte 148 tur attım ve şimdi Dubai'ye gidip, karting antrenmanı yapacağım. Ardından cuma günü Dubai 24 Saat'te mücadele edeceğim. Bugün bıraksanız, lastik testlerinde 300 tur atardım." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Mutlu görüntüsü

Alonso, geri dönüşünden bu yana eskisine kıyasla daha pozitif ve daha güler yüzlü görünüyor.

Buna katılıp katılmadığı sorusuna, "Hayır, katılmıyorum. 2010'da Ferrari'ye veya 2015'te McLaren'a gittiğimde de bana aynısı soruldu."

"Aslında 2007'de, İngiliz takımda, İngiliz bir ortamda Hamilton'la savaştığımdan beri etrafımdaki insanlar durum hakkında yanlış bir izlenime kapıldılar ve o zamandan beri daha mutlu olduğumu düşündüler."

"Fakat ben pek değişmedim. Her şeyden memnunum ama eskiden de böyleydim. 2018'de sadece yoruldum ve başka şeyler düşünüyordum. Pek çok kişi anlamasa bile ben mutlu bir insanım." cevabını verdi.

Daha farklı bir antrenman tarzı

Gelecek yıl kurallar değişeceği için daha farklı bir antrenman ve beslenme programı takip edip etmeyeceği sorusuna Alonso, "Buna ihtiyacım yok, zaten çok güçlüyüm! Bakın! (Pazusunu sıkıyor ve gülüyor) Önümüzdeki hafta Bahreyn'de yeni sezona başlayabilirim!"

"Şaka bir yana, gelecek sezon için yeni bir antrenman programım olacak ama yeni araç yüzünden değil çünkü yeni aracın pilotaj, güç ve tur süresi anlamında eskisiyle çok benzer olacağını düşünüyorum. Sadece geçen kış çok fazla yapamadığım için farklı şekilde hazırlanacağım. Bahreyn'deki ilk teste, gerçek anlamda hiçbir hazırlık yapamadan geldim ve bu sezon daha fazlasını yapmak istiyorum."

"Açıkçası 40 yaşındayım ve 23 yaşındaki gibi antrenman yapamam. Daha fazla esnemeliyim, daha farklı bir diyet takip etmeliyim ve aynı zamanda formda olmak için pek çok şey yapmalıyım. Böyle fedakarlıklar yapmaya hazırım çünkü bunun için döndüm."

"Kış sezonu için planım bu şekilde Mümkün olduğunca güçlü olmak istiyorum. Bu da diğer sürücülere kıyasla daha fazla çaba gerektiren bir şey çünkü onlardan daha yaşlıyım." yanıtını verdi.

Zirveye yakınlık

Alonso, zirve performansına ne kadar yakın olduğu sorusuna, "Şu anda buna birkaç ay öncesine göre daha yakınım ama sınırın nerede olduğu ve ona gelecek yıl ne zaman ulaşabileceğimizi bilmek zor. Bisiklet kazası bana yardımcı olmadı. Bu yıl biraz daha iyi ve verimli bir kışa ihtiyacım var."

"Ocak ayında, platinlerin çıkarılması için çenemden ameliyat olacağım ve iki hafta boyunca dinleneceğim. Ancak zaten bu iki haftayı rahatlamak için kullanacaktım."

"Bundan sonra iyi bir programa ihtiyacım olacak. Bu sayede eğer araç rekabetçiyse, o zaman kesinlikle %100 seviyemde olacağım." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images