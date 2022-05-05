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Formula 1 Haberler

Alonso için ilginç Aston Martin iddiası

F1-Insider.com, 2023 için Fernando Alonso'nun Aston Martin'e gidebileceğini iddia etti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso için ilginç Aston Martin iddiası
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Sezon sonunda, griddeki dört şampiyondan ikisinin -yani Fernando Alonso ve Sebastian Vettel'in- anlaşmaları sona eriyor.

Alonso, 2021 yılında Alpine ile spora geri dönmüştü ve bu yıl kendisine sorulduğunda, en az iki ila üç yıl daha yarışmak istediğini söyledi. Bu açıdan İspanyol pilotun gridde kalacağı neredeyse kesin gibi.

Motorsport.com'un kaynakları geçtiğimiz günlerde Alonso'nun Alpine ile yeni bir anlaşma imzalamaya hazırlandığını belirttiler..

Fakat F1-Insider.com'un padoktaki söylentileri işaret ettiği habere göre İspanyol pilot, Aston Martin'in de listesinde.

Haberde pek fazla detay yer almıyor fakat İspanyol pilotun aslında 2021 yılında da Aston Martin'den teklif aldığı yer alıyor.

Neredeyse 41 yaşında olmasına rağmen F1'deki en iyi sürücülerden biri olarak kabul edilen Alonso, böyle bir denklemde Sebastian Vettel'in yerini alacak.

Görünüşe bakılırsa Alonso'nun Alpine'den ayrılmasının temel sebebi Oscar Piastri olacak.

Eğer Alonso, Aston Martin'e geçerse Alpine de Piastri'yi seçecek. Böylelikle Vettel için herhangi  bir koltuk kalmayacak.

F1-Insider.com daha önce Sainz ve Ferrari arasındaki görüşmelerde sorun olduğunu iddia etmiş ancak bu durum iki taraf tarafından da yalanlanmıştı.

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