Alonso: "Diğer herkesin güçlü yanlarını yok etmem gerekiyor"

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Geçtiğimiz haftalarda 41 yaşına giren Alonso an itibariyle griddeki en yaşlı sürücü, ancak yaşı hızından hiçbir şey götürmemiş durumda. Her fırsatı değerlendirmesiyle bilinen İspanyol pilot, yaşının getirdiği tecrübeyi ve saf hızını birleştirerek ölümcül bir kombinasyon oluşturmuş durumda.

Bu tecrübenin en büyük örneğini Fransa GP'sinin startından önce izledik. Isınma turları esnasında pit yolundan çok yavaş çıkan Alonso, ilk virajı iç çizgiden, 2. virajı ise dış çizgiden alarak burada temiz bir çizgi oluşturdu.

Startta hemen önündeki Lando Norris ve George Russell'ın birbirleriyle mücadelesinden faydalanan ve hafiften dışarı taşmak pahasına iç çizgiyi alan Alonso, sonraki virajda iki pilotu birden geçerek iyi bir sonuca giden yolda ilk adımı attı.

Geçtiğimiz ay Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Alonso, bu tür küçük detayların dikkat çekmesinden büyük zevk aldığını ve tüm bunlar sayesinde güçlü yanlarını açığa çıkarttığını, diğerlerinin ise açıklarını yakalayabildiğini söyledi.

Alonso, "Evet, ben o tür bir adamım. Yapmam gerekenleri eksiksiz şekilde yerine getirmem ve diğer insanların güçlü yanlarını yok etmem gerekiyor. Bu, deneyimlediğim her spor için geçerli."

“Eskiden tenis oynardım ve iyi biriyle oynadığımda topu çok yüksekten atardım. Tüm tenisçiler topa çok sert vurmaya alışkın oldukları için bu hamleyle onların ritmini bozuyorsunuz."

"Profesyoneller genelde çok güçlü topları karşılıyorlar, dolayısıyla bu tür vuruşlara alışıyorlar. Ama topu yüksekten atarsanız hata yapıyorlar çünkü top çok yumuşak geliyor. Böylece daha iyi tenis oynayabiliyorum."

"Sadece yarış esnasında değil, hayatın her alanında diğer insanların güçlü yanlarını yok etmem ve kendi performansımı üst düzeye çıkarmaya çalışmam gerekiyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tecrübesinin ona hangi alanlarda yardımcı olduğunu açıklayan çifte dünya şampiyonu, “Sahip olduğum deneyim bana birçok alanda yardımcı oluyor. Start, farkındalık, lastik yönetimi, pit stoplar, araç mekaniğine yaklaşımınız."

"Hafta sonuna yaklaşma şekliniz dahi etkileniyor, örneğin serbest antrenmanlar, antrenmanların önemi, bazen önemsizliği."

“Gençken attığınız her tura çok dikkat ediyorsunuz; ilk antrenmanı bile şampiyonluk turu gibi düşünüyorsunuz. İyice açıklayabildiğimi düşünüyorum."

“Islak koşullarda ve nemli koşullarda çok fazla iyileştirme yapıldı. Islak zeminde işler çok hızlı değişiyor, çok fazla güvenlik aracı olabiliyor, daha sonra ortaya çıkacak çok fazla kuru hat var. Yani daha fazla fırsat var."

"Her tur son tur değildir. Bu tür şeyler eskiden hata yapmama sebep olurdu, şimdi ise bundan kaçınmaya çalışıyorum. Tüm bunlar, sahip olduğum deneyimin ve yaptığım hataların bir sonucu." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

2018 sezonunun ardından verdiği iki yıllık aranın kendisine iyi geldiğini düşünen Alonso, "Yaşımın dezavantaj kazandırdığı açısından herhangi bir şey söylemek zor çünkü gençken sahip olduğum hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyorum."

"Belki 2018'de tüm pazarlama, seyahat ve bunun gibi şeylerden zihinsel olarak yorulduğumu hissettim, o iki yıllık araya ihtiyacım vardı."

"Şimdi iyi hissediyorum, ancak bana yardım eden sadece o iki yıl mı bilmiyorum. Belki de şu an daha farklı bir yaklaşıma sahibimdir."

"Yarışları dışarıdan izlerken, yarış içinde gerçekleşen farklı şeyleri ve yarışa özgü davranışları anlayamıyorsunuz."

"Piste çıktığım farklı kategorilerin her birinden farklı şeyler öğrendiğimi düşünüyorum; farklı yarış felsefeleri, farklı sürüş teknikleri var. Bunlar belki bir F1 aracına uygulanabilir olmayabilirler, ama aracın kontrolünü kaybettiğimde ellerim ve ayaklarım daha önce bilmediğim bir şey yapıyorlar, çünkü eskiden sadece F1 araçlarının direksiyonundaydım."

"Yani bir bakıma, artık her şeyin kontrolünün bende olduğunu hissediyorum." dedi.