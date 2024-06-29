Alonso: "Hulkenberg'e savunma yaparak ona ceza aldırabilirdim"
Fernando Alonso, 16. sırada tamamladığı sprint yarışının ardından açıklamalarda bulundu.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, Avusturya Grand Prix’si hafta sonunda da önceki haftalarda olduğu gibi umduğunu bulamamıştı.
Burada sprint yarışına 13. sıradan başlayan Alonso yarışın son turlarında Hulkenberg ile yaşadığı mücadele sonucunda pist dışına çıkmak zorunda kaldı ve son bölümde iki sıra birden kaybederek 16. sırada tamamladı.
Alonso yarışta Hulkenberg ile yaşadıkları hakkında şu yorumu yaptı:
“Hulkenberg'e gelince, sonunda savunma yapmaya çalışabilir ve ona ceza aldırabilirdim, belki de ceza aldı, bilmiyorum, çünkü beni pist dışına itti, her ne kadar bu sadece sprint yarışı olsa pek fazla rekabet edemeyeceğimizi biliyoruz. Ben İspanyolum, başımı belaya sokmayın.”
Hafta sonunun geri kalanı hakkında da konuşan Alonso,
“Çok fazla bir şey beklemiyorum çünkü tüm hafta sonu boyunca motorla ilgili sorun devam etti”
“Ancak bunu çözmek zorundayız ve bunun burada, puanların dışında olduğumuz ve bu zorluklarla karşılaştığımız yerde halletmemiz gerekiyor, başka bir yarışta daha iyi pozisyonlar alabileceğimiz bir durumda değil.”
“Evet, bunu kabul etmemiz gerekiyor ve yarın da bizim için zorlu bir yarış olacak.” dedi.
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