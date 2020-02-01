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Formula 1 / Son dakika

Alonso, Honda'ya "GP2 motoru" dediği için pişman

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yorumlar
Alonso, Honda'ya "GP2 motoru" dediği için pişman
Ekleyen:
, Editör
1 Şub 2020 14:04

Fernando Alonso, 2016 yılında Honda motoru hakkında yaptığı "GP2 motoru" açıklamasından ötürü pişmanlık duyduğunu söyledi.

Honda, 2015'te McLaren ile spora dönmüştü ve yaşadığı sorunların ardından sık sık Fernando Alonso tarafından eleştirilmişti.

Alonso, Japonya GP'de rakiplerine geçilmesinin ardından Honda motoruna "GP2 motoru" demişti.

Bu demeç uzun süre konuşuldu ve hatta Honda ile Alonso arasında gerilim de yaşandı.

İspanyol pilot, bu açıklamasından ötürü pişmanlık duyduğunu ancak yerinde kim olsa benzer bir tavır takınacağını söyledi.

Alonso, "Bu yorum, hüsranın bol olduğu bir noktada geldi ve belki de bunu söylememeliydim. Ancak bunu bir TV programında veya basın toplantısında söylemedim."

"Mühendisim ile özel olan (daha sonrasında canlı olarak yayınlanan) bir konuşmada bunu söyledim. Bu, seyirciler duysun diye söylenmiş bir şey değildi."

"Ancak motor gerçekten de çok kötüydü. Jerez'deki ilk testte geçirdiğimiz 4 günde sadece 7 tur attık. Şu anda Honda yarış kazanıyor ve insanlar bana 'GP2 motoru şu an yarış kazanıyor, bu senin için üzücü olmalı.' şeklinde mesajlar atıyorlar. Ben çok mutluyum, ama aracımda olan motorla Brezilya'da yarış kazanan motor aynı değildi."

"Bugünün en iyi sürücüsü, o zaman sahip olduğum performansa (araca) sahip olsaydı, neler söyleyecekti hayal bile edemiyorum. 2015'te sürekli olarak Q1'de elenmemek için savaşıyordum ve toplam 575 grid cezası aldık. Düşündüğüm ve inandığım şeyleri söylüyorum. Çünkü bu şeylerin gerçek olduğuna inanıyorum. Bazen yanılıyor olabilirim ama başkalarının yapmadığı bir şeyi yaptığımı düşünmüyorum. " dedi.

Çeviri: Efe Kahya

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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