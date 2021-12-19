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Formula 1 Haberler

Alonso, Honda'nın şampiyonluğundan memnun

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Red Bull ile beraber yıllar sonra ilk şampiyonluğunu kazanan Honda adına mutlu olduğunu dile getirdi.

Alonso, Honda'nın şampiyonluğundan memnun

Fernando Alonso, McLaren'ın Honda motoruna geçtiği 2015 yılında, projenin başarılı olacağına inanarak İngiliz ekibe katılmayı kabul etmişti.

Ancak Japon üreticinin spordaki ilk yılları kâbus gibiydi ve Alonso, katıldığı 56 Grand Prix'nin 22'sinde yarış dışı kaldı.

O dönem motor, dayanıklı olmamasına ek olarak, yavaştı ve bu yüzden Alonso tek bir podyum dahi alamadı. Hatta 2015 Japonya GP'de F1 motorunu bir "GP2 motoru" olarak yorumladı.

Yıllar geçtikçe McLaren ve Honda arasındaki ipler koptu, Alonso'nun da Japon üretici ile arasında pek bir bağ kalmadı. 

Fakat Honda, geride kalan yıllarda Red Bull'un desteğiyle epey ilerleme kaydetti ve 2021 yılında ilk pilotlar şampiyonluğunu kazandı.

Yarıştan sonra Marca'ya konuşan Alonso, Japon üretici ile iyi bir ilişkiye sahip olduğunu ve onların şampiyonluğunun kendisini de mutlu ettiğini belirtti.

Alonso şöyle dedi: "Honda'nın motor sporları şefi Yamamoto ile çok iyi bir ilişkim var ve Max'ten sonra kapalı parkta tebrik ettiğim ilk kişi oydu. Onlar adına gayet mutluyum."

"McLaren'dan ayrılmalarının ardından Honda'nın kazanmayı hayal edecek bir konumda olduğunu düşünmüyorum."

"Fakat yönetim değişti, doğru insanları işe aldılar ve felsefeyi değiştirdiler. İyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum ve onlar adına mutluyum."

"Tüm bu başarılardan sonra şimdi gitmeleri çok yazık. Umarım geri dönerler.”

Fernando Alonso, Alpine

Fernando Alonso, Alpine

Fotoğraf: Alpine

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