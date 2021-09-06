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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Alonso: "Hollanda GP'de lastikleri korumak için bilerek yavaş gittim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, yarışın bazı bölümlerinde lastikleri koruyabilmek adına bilerek yavaş gittiğini ve bu sayede yarışı sorunsuz şekilde tek pit stopla tamamladıklarını belirtti.

Alonso: "Hollanda GP'de lastikleri korumak için bilerek yavaş gittim"

Fernando Alonso, Hollanda Grand Prix'sinin yıldızlarından biriydi ve startta iki pozisyon kazanmasının ardından özellikle lastikleri koruma anlamında çok iyi bir iş yaptı.

İspanyol pilot, lastiklerini takım arkadaşı Esteban Ocon'dan çok daha iyi yönetti ve böylelikle son anlarda Carlos Sainz'ı da geçerek altıncı oldu.

Ocon bir ara Alonso'nun fazla yavaş gittiğini söyleyerek, takımdan kendisini öne geçirmesini istedi. Fakat Alonso, bilerek yavaş gittiğini çünkü daha hızlı giderek kazanabilecek hiçbir şeyleri olmadığını, aksine mevcut temposu sayesinde lastikleri sonuna kadar hayatta tuttuğunu belirtti.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Açıkçası yarışımdan çok memnunum. Her zaman dediğimiz gibi cumartesi günlerdi mümkün olduğunca önde yer ama çok güzel oluyor çünkü işleri sizin için çok daha kolay hale getiriyor. Ancak cumartesi günleri puan vermiyorlar. Yarış pazar günleri yapılıyor ve biz de temelde iyi bir yarış çıkarmaya odaklandık."

"İlk turda mümkün olduğunca agresif olmaya çalıştım çünkü yarışla ilgili en büyük fırsatın bu olduğunu biliyorduk. 3. ve 4. virajlarda biraz aksiyon vardı ama her şey yolunda gitti."

"Evet, bir tren oluştu. Sanırım Esteban daha hızlıydı, herkes daha hızlı gidiyordu ve ben de gidebilirdim ama istemedim. Ferrari sürücüleriyle olan mücadeleyi bir kenara bıraktım çünkü 10 saniye uzaktalardı. Bu yüzden 'bizim yarışımız bu değil, lastikleri hayatta tutmaya çalışacağım' dedim. Fakat bakın, yarışın sonunda bizim mücadelemiz haline geldi."

"Yarış boyunca belli teknikte gittim. Yarışın başında lastiklerime epey dikkat ettim ve ilk pit stoptan önce zorladım. Pit stoptan sonra da aynı teknikle gittim. Başlangıçta yavaş bir 15 tur attım ve ardından son 20 tur tam gaz gittim ve iyi bir yarış çıkardım."

"Carlos'la geçirdiğim son bölümde, artık lastiklerim kalmamıştı. Aracın tüm frenleme noktalarında kayıp gittiğini görebiliyordum ve gerçekten benim için zor olacağını düşündüm. Ferrari bazen lastikleri daha fazla kullanıyor ve sert lastikler bittiği zaman adeta buzda sürüyormuş gibi oluyorsunuz. Açıkçası bir şansım olacağını düşünmemiştim ama sonunda başardım."

Alonso, lastik yönetiminin kilit nokta olduğu için, tamamen lastik yönetimine odaklandığını ve bu sayede 72 turluk yarışı tek pile tamamladığını belirtti.

"Hafta sonuna baktığımızda, yarışla ilgili pek fikrimiz yoktu. Bu yarışta adeta veri anlamında biraz kör gibiydik çünkü önceki yıllardan ya da cuma günkü çoğu turdan veri alamadık. İlk başta fazla yavaş görünsem de, mümkün olduğunca yavaş gitmeye çalıştım."

"Bu yıla genel olarak bakarsak yarışlardan zevk alıyorum fakat cumartesi günleri biraz performans eksikliğim var. Üçüncü bölümde attığım bazı turlarda birkaç ondalık daha iyi olabilirim. Fakat pazar günleri gerçekten keyif alıyorum."

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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