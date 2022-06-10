Alonso: "Hızlıyız fakat gelişmeye devam etmeliyiz"

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Fernando Alonso, cuma günkü her iki seansta da iki Red Bull ve Ferrari'nin hemen ardındaki grubun önünde yer aldı.

İkinci seansta dördüncü olarak dikkatleri üzerine çeken Alonso, hafta sonuna yaptıkları başlangıçtan memnun olsa da, daha fazlasını istiyor.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Bakü'deki pist rüzgar nedeniyle her zaman zor oldu fakat bugün bizim için sorunsuz bir gündü ve bazı yeni parçaları test ettik. Yine de sıralama turlarından önce ayarları mümkün olan en iyi hale getirmemiz gerekiyor."

"Bugün hızlıydık ama yarın için bu momentumu korumamız gerekiyor. Bunun için de gece çok çalışacağız. Düzlüklerde hızlıyız fakat bu tür pistlerde ayarlardan ödün vermeniz gerekiyor."

Fernando Alonso, Alpine A522, in the pits during practice Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Normalde cadde pistlerinde örneğin Monako ve Singapur'da, mümkün olan en yüksek yere basma gücüyle yarışırsanız, virajlarda yol tutuşu hissedersiniz ve önceliğiniz tamamen cumartesi günkü sıralama turlarıdır. Fakat Bakü, bir cadde pisti olsa bile pazar gününü düşünmeniz gerekiyor."

"Belki de bu yüzden düşük yere basma gücüyle çalışmanız gerekiyor. Fakat böyle yaptığınızda da aracınız virajlarda çok fazla yol tutuşa sahip olmuyor ve hafta sonu bazı hatalar yapmak kolaylaşıyor."

"Bugün hızlı görünüyorduk. Bu yüzden yarın bu tempoyu korumak için gece boyunca çok çalışacağız. Düzlüklerde hızlı görünüyoruz fakat yarın için nasıl bir seçim yapacağımızı göreceğiz."

Takımın sportif direktörü Alan Permane, bu hafta sonu getirdikleri güncellemelerin iyi şekilde çalıştığını dile getirdi.

"Bugün yapılan işten memnunuz. Takım Bakü'ye birkaç yeni parça getirdi ve bunlar mükemmel şekilde çalışıyordu. Pilotlarımız araçtan oldukça memnunlar fakat geliştirmemiz gereken alanlar da var."

"Her iki antrenman seansı da plana göre gitti. Lastikler üzerinde çalışıp, hem dolu hem de boş depoda aracın özelliklerini gayet iyi anladık."