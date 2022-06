Alonso: "Hızlıyız fakat gelişmeye devam etmeliyiz"

Fernando Alonso, cuma günkü her iki seansta da iki Red Bull ve Ferrari'nin hemen ardındaki grubun önünde yer aldı.

İkinci seansta dördüncü olarak dikkatleri üzerine çeken Alonso, hafta sonuna yaptıkları başlangıçtan memnun olsa da, daha fazlasını istiyor.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Bakü'deki pist rüzgar nedeniyle her zaman zor oldu fakat bugün bizim için sorunsuz bir gündü ve bazı yeni parçaları test ettik. Yine de sıralama turlarından önce ayarları mümkün olan en iyi hale getirmemiz gerekiyor."

"Bugün hızlıydık ama yarın için bu momentumu korumamız gerekiyor. Bunun için de gece çok çalışacağız. Düzlüklerde hızlıyız fakat bu tür pistlerde ayarlardan ödün vermeniz gerekiyor."

Fernando Alonso, Alpine A522, in the pits during practice

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images