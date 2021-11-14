Alonso: "Hızlıydık ama trafiğe takıldık"

Sprint sıralama turlarını 12. sırada tamamlayan Alonso yarış hakkında şunları söyledi: "Çok sinir bozucu bir yarıştı, sarı logolu lastikler ile yarışa başladık ve en iyi startı alamadık, ilk virajda da çok fazla sıra kaybettik."

"İlk turun ardından ise trafiğe takıldık. Bugün oldukça hızlıydık ancak trafiğe takıldık, bu nedenle yarın ne olacak göreceğiz."

Yarışa orta hamur lastikler ile başlayan Alonso, yumuşak lastiklerin de sona gidebileceğini ancak yarış başında bundan emin olmadıklarını söyledi: "Yumuşak lastikler ile yarışı tamamlayabilirdim, çünkü lastikler sona kadar gitti."

"Ancak bunu, yarışın ardından söylemek çok kolay. Biz bundan emin değildik, bu nedenle tüm ihtimalleri kovalamak adına bir araçta yumuşak lastik kullandık diğerinde ise orta hamur lastik kullandık ve alınan karar, benim için doğru bir karar olmadı.

Sezonun başında F1 yönetimi, yeni sprint yarış planını denemek için üç farklı pistte üç sprint yarışı düzenleneceğini açıklamıştı ve sezonun üçüncü yarışı, Brezilya GP'si hafta sonunda gerçekleştirildi.

Sprint yarış hakkındaki görüşleri hakkında konuşan İspanyol pilot, "Benim aklıma gelen ilk düşünce, tüm araçların tek bir sırada dizildiğinde bu araçların aynı yerde yarışı bitirecekleri olmuştu."

"Ve bugün şunu gördük ki eğer ters sıralama uygulanırsa veya hızlı araçları arkaya koyarsanız, aynı bugün Hamilton'a olduğu gibi, pist üzerinde çok fazla aksiyon olur. Bu nedenle seneye için neler düşünecekler onu göreceğiz." dedi.

Cumartesi günü yapılan sprint yarışına son sıradan başlayan Hamilton, 24 turda 15 sürücüyü geride bırakarak yarışı beşinci sırada tamamlamayı başarmıştı.

Hamilton'ın bu yarışa geriden başlamasının, ters gridlerin nasıl işleyeceği konusunda istemsiz bir deney yaratıp yaratmadığı sorusunu yanıtlayan Alonso, "Hayır, ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum."

"Bugün gördüğümüz şey aslında araçların birbirine biraz daha yakın olması gerektiğini kanıtlıyor çünkü bu aracın Monza'da son sıradan başlayıp yarışı podyumda bitirmemesi gerekiyor. Eğer bugünkü yarış normal uzunluğunda olsaydı, Lewis de podyumda yer alırdı. Hiçbir spor böyle olmamalı." dedi.