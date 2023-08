Alonso: "Hızımdan asla şüphe etmedim, gençliğimde bile"

42 yaşına gelmesine rağmen halen yüksek performans göstermeye devam eden Alonso, bu sezon Aston Martin'e geçiş yaptı ve uzun süre sonra rekabetçi bir araç kullanma fırsatı yakaladı.

Alonso'nun ilk yarıştan bu yana yaşın gerçek anlamda sadece bir sayı olduğunu gösterdiği söylenebilir, kendisi ilk sekiz yarışta altı kez podyuma çıkmayı başardı ve şu an şampiyona üçüncüsü.

İspanyol pilotun motor sporları tutkusu sadece F1 ile de sınırlı değil, kendisi Le Mans 24 Saat'te iki kez galibiyete ulaşmasının yanı sıra Indy 500 ve Dakar Rallisi gibi önemli yarışlarda da boy gösterdi.

Kariyerini kısaca değerlendiren Alonso, hiçbir zaman zorluklardan kaçmadığını ve her zaman kendine güvendiğini belirtiyor.

High Performance podcast'inde söz alan Alonso, "Sınırlarımı biliyorum ve buna göre hareket ederek bazı şeylerden kaçınmaya çalışıyorum."

"Örneğin yemek yapmayı bilmiyorum, golf oynamayı bilmiyorum, etrafımdaki insanların yaptığını gördüğüm pek çok şeyi bilmiyorum ve bunlardan kaçınmaya çalışıyorum."

"Bunun sebebi, diğerleri kadar iyi olamayacağımı bilmem. Sadece yapabileceğimi bildiğim şeyleri yapıyorum ve bu sayede pek sorun yaşamıyorum."

"F1'in bir istisna teşkil ettiği doğru. Spora giriş yaptığımda Michael Schumacher ortalığı kasıp kavuruyordu, fakat ondan daha yavaş olduğumu asla düşünmedim."

"Belki kariyerime kamikaze gibi bir giriş yapmış olabilirim, fakat aynı araca sahip olduğumuzda ona meydan okuyabileceğimden hiç şüphe etmedim. Kariyerim şimdiye kadar böyle ilerledi." dedi.

Michael Schumacher, Ferrari and race winner Fernando Alonso, Renault in the post race press conference

Fotoğraf: Sutton Images