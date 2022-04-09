Alonso: "Hidrolik sorununa kadar pole pozisyonu mücadelesindeydik"

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İspanyol pilot, tüm hafta sonu boyunca güçlü görünüyordu ve üçüncü bölümdeki ilk turunda ikinci sektörde mor dereceyi yapmıştı. Fakat aracındaki hidrolik sorunu ortaya çıktı ve motor kapanırken, vites kutusu artık çalışmadı.

Alonso olayda yapabileceği hiçbir şey olmadığını ve bu yıl karşı karşıya olduğu mekanik sorunlar nedeniyle üzüldüğünü söyledi.

Alonso, “Vites kutusu artık çalışmıyordu. Motor ve hidrolik direksiyon kapanmıştı. Bu yüzden araç garaja geri getirildiğinde, tam olarak neler olduğunu araştırmamız gerekecek."

"Bu kadar şanssızlık da inanılmaz. Çünkü bu olay 20 saniye sonra, 11. virajda değil de 1. virajda olsa, belki de şimdi pole pozisyonundaydık. Bu şanssızlıkları açıklamak çok zor." dedi.

Alonso, garajın kendi tarafında çıkan tüm bu sinir bozucu dayanıklılık sorunlarının temelinin araştırılmasını isterken, o ana kadar pole pozisyonu için çekişebilecek bir araca sahip olduğunu düşünüyor.

Sorunlarla ilgili ciddi bir endişe olup olmadığı sorulduğunda Alonso, "Sadece benim aracım için endişe verici… Diğer araç gayet iyi görünüyor."

"Zaten bu yüzden biraz şanssız olduğumuzu söylüyorum çünkü iki araçta birden dayanıklılık sorunu varsa, o zaman sorunlarla karşı karşıyasınız demektir ve düzeltmeniz gereken bir şey vardır."

“Fakat bu, oldukça rastgele bir sorun gibi görünüyor. Benim aracımda ve hızlı olduğumuz anlarda rastgele çıkıyor. Bahreyn'de 9. veya 10. sırada giderken yolda kalmak umurumuzda olmayabilirdi çünkü sadece bir puan alıyorduk ancak Cidde'de iyiydik ve bugün ilk iki veya ilk üç garantiydi. Bu, gerçekten can acıtıcı." dedi.

Alonso, kazaya kadar son yıllardaki en iyi hafta sonlarından birisini geçirdiğini söyledi.

"Bence araç giderek daha iyi hale geliyor. Kendimizi daha güvende hissediyoruz. Takım arka planda çok çalışıyor."

"Belki pole savaşı vermek biraz sürprizdi ama liderlere daha yakın olmak sürpriz değil. Sanırım kendi açımdan son yıllardaki en iyi hafta sonumdu ve bunu sonuca dökememek çok sinir bozucu."

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images