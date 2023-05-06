Alonso: "Hiçbir zaman bu kadar hızlı bir aracım olmamıştı"

Miami Grand Prix sıralama turları olaylı bir şekilde sona erdi. Seansın bitimine yaklaşık 1 dakika kala Charles Leclerc'in bariyerlere çarpması sebebiyle Q3, kırmızı bayraklarla sona erdi.

Bu olay sonucunda Sergio Perez pole pozisyonunu alırken, Alonso ikinci sıraya yerleşti ve Carlos Sainz yarışa üçüncü oldu.

Şampiyona lideri Max Verstappen ise hızlı tur atmaya çalışırken turunda hata yaptığı için Pazar günkü yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak.

Yarışa ilk çizgiden başlayacak olan Alonso, elde ettiği sıralamadan oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

İki kez Dünya Şampiyonu, "Evet, iyi bir sıralamaydı."

"Bence üçüncü antrenman bizim için biraz karışıktı. Farklı ayarlar denedik ve işe yaramadılar. Ama takım, ilk dört yarıştan sonra aracı daha iyi bir noktaya getirdi ve araç sıralamalarda adeta canlandı."

"Yani evet, ikinci sırayı almaktan kesinlikle memnunum. Gridde ilk çizgideyiz, neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Ayrıca hava durumuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yarın yağmur yağabileceğine dair bazı tahminler var. Eğer bu gerçekleşirse tabii ki yeni bir şey olacak." dedi.

Alonso, aracı sürdüğü her turdan keyif aldığını da dile getirdi.

"Aracın dengesi mükemmel... Her turdan keyif aldım."

"Özellikle buradaki düşük hızlı virajlar oldukça zor. 11 ve 16. virajlar arasında bariyerlere oldukça yaklaşıyorsunuz. Bu yüzden sıralama turlarında atak yapmak için araca güvenmeniz gerekiyor ve ben bugün o güveni duydum, bu yüzden çok memnunum."

Sezonun nasıl gittiği sorulduğunda ise Alonso, şu yanıtı vererek takımını övdü: "Ben her zaman motiveydim, her zaman çok çalışıyordum ama muhtemelen takımlar benim performansıma, aracı ayarlama ve ilerleme yeteneğime inanmıyordu; ayrıca hiçbir zaman şimdiki kadar hızlı bir aracım olmadı."

"Ben hiçbir şeyi değiştirmedim ama Aston Martin bendeki her şeyi değiştirdi."