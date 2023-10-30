Alonso: “Hiçbir şey için mücadele etmiyoruz”

Alonso geçen ayki İtalya Grand Prix’si sonrasında pilotlar şampiyonasında Verstappen ve Perez’in ardında üçüncü sıradaydı. Ancak hayal kırıklığıyla sonuçlanan yarışların ardından tecrübeli pilot Alonso, Aston Martin aracının gerilemesiyle birlikte Lewis Hamiltona ve Carlos Sainz’a geçildi. Lando Norris, Charles Leclerc ve George Russell ise tecrübeli pilota puantaj anlamında iyice yaklaştı.

Aston Martin ise takımlar şampiyonasında beşinci sıraya geriledi. İngiliz takım bu kötü gidişat devam ederse McLaren’a da geçilecek ancak sıralamada daha da gerilemesi mümkün gözükmüyor.

Alonso Meksika’da yine hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonu geçirdi. Yarışa 13. sıradan başlayan Alonso, yüksek ihtimalle Sergio Perez’in ilk virajdaki kazasının ardından kopan parçaların kurbanı oldu ve aracının tabanına hasar aldı. Sonrasında Aston Martin, iki kez şampiyon pilotu yarıştan çekmeye karar verdi.

Takım arkadaşı Lance Stroll ise araçtaki büyük parça değişimlerinden dolayı yarışa pit yolundan başlamıştı. Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas ile temas yaşayan Kanadalı pilot da yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

İki kez şampiyon efsane pilot Alonso verdiği demeçlerde kötü gidişatın devam edeceğini ve şampiyonada gerileyeceklerinin farkında olduklarını söyledi.

Autosport muhabirlerinin Brezilya’daki yarışla ilgili sorularına Alonso, şu cevabı verdi: “Doğruyu söylemek gerekirse, hiçbir şey için savaşmıyoruz.”

“Pit alanından başlamak zorunda kalsak bile öğreneceğimiz çok şey var. Araç üzerinde çalışma yapıp bir şeyler öğrenmenin hafta sonunu boş geçirmekten daha faydalı olduğunu düşünüyoruz.”

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523

“Takımlar şampiyonasında bulunduğumuz pozisyona odaklanmış durumdayız. Pilotlar şampiyonasında ise birkaç sıra daha gerileyeceğiz gibi duruyor.”

“Norris, Russell ve Leclerc’in önünde olmamız güzel ancak onlara da geçileceğiz gibi gözüküyor. Hepsinin çok iyi araçları var ancak yine de mücadele edeceğiz.”

Tecrübeli pilot Alonso, takımın her şeyi tekrar rayına oturtmak için çabaladığını şöyle anlattı: “Elimizden geldiğince çok çalışıyoruz.”

“Bulunduğumuz durumdan ve pozisyondan memnun değiliz. Ancak durumu tersine çevirmek için çok çabalıyoruz.”

“Bazı dönemlerde yaşadığınız zorluklar size ders verir. Tam da öyle bir dönemden geçiyoruz.”

“Mümkün olduğunca çok test yapmaya ve Silverstone’daki fabrikamıza mümkün olduğunca çok geri bildirim vermeye çalışıyoruz. Umarım sezonu düşük pozisyonlarda bitirmeyiz.”

Bu sezon için beklentileri sorulduğunda ise Alonso, şu cevabı verdi: “Daha iyi duruma gelebiliriz. Üç farklı pistte üç farklı yarış koşacağız ve aracımız hakkında oldukça fazla veri elde edeceğiz.”

“Elbette daha iyi durumdan neyi kastettiğimiz de önemli. Podyum ve benzeri şeyler için mücadele edebileceğimizi sanmıyorum. Ancak sezonu rekabetçi şekilde bitirmek için hâlâ imkanımız olduğunu düşünüyorum.”