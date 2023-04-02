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Alonso: "Hiç böyle bir yarışa katılmadım"

Fernando Alonso, üçüncü olduğu Avustralya GP'den mutlu ayrılsa da, bunun kariyerinin en tuhaf yarışı olduğunu kabul etti.

Kemal Şengül
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Alonso: "Hiç böyle bir yarışa katılmadım"
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Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yarışa dördüncü sıradan başladı fakat startta Carlos Sainz'a geçildi. Ardından kırmızı bayrakla hem George Russell hem de Sainz'ı geçird.

Uzun süre Hamilton'ı kovalasa da, rakibini bir türlü geçemedi.

İkinci kırmızı bayrak sonrası Sainz ile temas yaşayan ve en geriye düşen Alonso, bir tur önceki sıralamanın alınmasıyla, üçüncü oldu.

Böylelikle 2013'ten sonra ilk kez arka arkaya üç yarışta podyuma çıktı.

Hiç böyle bir yarışa katılıp katılmadığı sorusuna Alonso, "Muhtemelen hayır."

"Bugün inişler ve çıkışlarla adeta bir hız treninin içerisindeymiş gibiydik, baştan sona pek çok şey yaşadık. Son yarım saatte neler olup bittiğini anlamak şu an bile çok zor."

"Fakat yarışın kendisi, tempo açısından bizim için iyi geçti, bence Mercedes çok hızlıydı. Lewis bugün inanılmaz bir iş çıkardı."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, waves from the podium

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, waves from the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu yüzden ona yetişemedim ya da yeterince yaklaşamadım. Yine de üçüncü olmayı başardık." cevabını verdi.

Alonso, ilk kırmızı bayrağın kendisine yardım ettiğini ancak ikincisinin pek de istedikleri gibi olmadığını belirtti.

"İlk kırmızı bayrak bize yardımcı oldu çünkü George ve Carlos geriye düştü."

"Böylece o sıraları bedavadan kazandık. İkinci kırmızı bayrağın ise pek faydası olmadı çünkü orada bir kaza oldu."

"Yine de şansımız yaver gitti ve damalı bayrağı üçüncü sırada görmek için bir başka fırsat yakalamış olduk."

"Takım olarak üçüncü ve dördüncü olduğumuz harika bir pazar günüydü."

Sezonun geri kalanı için hedefi sorulduğunda Alonso, "Sanırım podyumda biraz daha yukarıda olmak istiyoruz çünkü şimdiye kadar üç üçüncülük aldık."

"En azından bir ikincilik almalıyız!" dedi.

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