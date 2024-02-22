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Formula 1 Sezon öncesi testi

Alonso: "Herkes gelişti, bu yüzden kimin rakiplerine göre daha büyük adım attığı önemli"

Fernando Alonso, Aston Martin'in 2024 F1 aracında ilerleme kaydettiğinden emin olsa da hangi pozisyonda oldukları konusunda temkinli konuşmayı tercih etti.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı Basın Toplantısında

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı Basın Toplantısında

Simon Galloway / Motorsport Images

2023 sezonuna etkileyici bir başlangıç yapan Aston Martin, yeni pilotu Alonso ile art arda podyumlar alarak sürprizler yapmıştı. Ancak sene içerisinde atılan yanlış adımların ardından Aston Martin, güncelleme yarışında Mercedes, Ferrari ve McLaren'ın gerisine düştü ve sezonu McLaren'ın gerisinde 5. sırada tamamladı.

Alonso ise bir ara pilotlar şampiyonasında ikincilik mücadelesinde olsa da sene sonunda ancak 4. olabildi.

Testlerin ikinci gün sabahında 31 tur atan Alonso, 5. sırada yer aldı ve öğleden sonra aracını takım arkadaşı Lance Stroll'e bıraktı.

Öğle bölümünde gazetecilere konuşan Alonso, "Son iki gündeki koşullar, özellikle de rüzgar herkes için zordu ve dün Max için bile ilk birkaç turda birkaç an gördük. Sonra uzun sürmedi ama en azından Red Bull için birkaç tur zordu."

"Geçen yıla kıyasla kesinlikle bir adım ileride olduğumuzu düşünüyorum. 2023'ün ikinci bölümünde pek çok şeyi anladık ve bu dersleri bu yılki araca uyguladık. Her şey iyi hissettiriyor ama şu anda bunu söylemek zor. George'un da söylediği gibi, bence herkes ileri yönde adım attı, bu yüzden mesele hangisinin rakiplerinden biraz daha büyük adım attığı."

"Çok uzun bir sezonun sadece ilk yarışına doğru ilerliyoruz, bu yüzden çalışmaya devam etmeli, bu üç günde ve ilk birkaç yarışta aracı anlamalıyız. McLaren'in geçen yıl gösterdiği gibi, sezona nasıl başladığınız önemli değil. Araçtaki sihirli noktayı tetiklerseniz bu otomobillerle her şey çok hızlı bir şekilde tersine dönebilir. Yani evet, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Her bir sürücüye nasıl bir buçuk gün ayırabildiğimizi anlamak zor, ki bu sabahtan sonra dünya şampiyonasına hazırlamak için bir gün ve çeyrek gün kaldı.

Alonso, güç dengesi açısından nerede olduklarını bilmediğini yinelerken, diğer taraftan testlerin az olmasını da eleştirdi.

Alonso, "Bu sadece bir test ve diğerlerinin ne yaptığı hakkında hiçbir fikrimiz yok ve programımız bile mevcut zamana bağlı olarak sürekli değişiyor. Ve evet, bu düzenlemelerle, otomobilin lansmanında da söyledim, her bir sürücüye nasıl bir buçuk gün ayırabildiğimizi anlamak zor, ki bu sabahtan sonra dünya şampiyonalarımızı hazırlamak için bir gün ve çeyrek gün olacak."

"Bu tıpkı futbol ya da teniste bir turnuva ya da sezon öncesinde raketi, topları ve her şeyi değiştirip oyuncuların Grand Slam'den bir gün önce tüm ekipmanları test etmesine izin vermek gibi bir şey. En sofistike spordan bahsediyoruz ve takım başına yılda 200 milyon bütçe ve bunun gibi şeyler çok saçma görünüyor." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Buna karşı Alonso, halihazırda Bahreyn'e tüm ekipler ve araçlar geldiği için testlerde neden daha fazla gün ve iki araçla birden çalışmadıklarını sorguladı.

"Sanırım hepimiz tüm ekip buradayız. Tüm teknisyenler burada ve gelecek hafta için hazırlar. Bu yüzden iki aracın da burada olmasının ekstra maliyetini bilmiyorum ama beş gün sonra burada yarışacağız. Avrupa'ya geri dönüp araçları tekrar Bahreyn'e falan göndermemiz gerekmiyor. Sanırım hepimizin iki aracı aşağı yukarı hazır. Yani evet, bence iki araca sahip olmak, hatta üç gün ya da dört gün, bence profesyonel bir spor için, profesyonel bir sporcunun dünya şampiyonasında yarışması için minimum süre olmalı." 

Alonso son olarak, Formula 1 kariyerindeki 21. yıl öncesinde heyecanlı olduğunu ve yaptığı işi sevdiğini söyledi.

Alonso, "Farklı bir heyecan var ama yine de yaptığım işi seviyorum. Bence bir bakıma her yeni sezon size pek çok duygu ve pek çok yeni his getirir. Aracın nasıl davrandığını ve ne kadar rekabetçi olacağınızı keşfetmek istiyorsunuz. Formula 1'de bir açığın üstesinden gelmek zordur ve doğru adımla başlarsanız avantajı korumak çok zor değildir. Dolayısıyla bu merak her zaman var." dedi.

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Abdullah Çelik
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