Alonso: "Herkes araçlar konusunda uzman olmuş gibi görünüyor"

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Formula 1, bu sezon zemin etkili aerodinamik ile birlikte yeni bir döneme girdi ve takımlar, geçen yıla kıyasla tamamen farklı bir felsefeyi benimsediler.

F1'in yöneticileri, hiçbir açık vermediklerinden emin olmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ancak bir takımın, diğerlerinden önde olmasını sağlayacak bir yenilik keşfedip keşfetmediğini zaman gösterecek.

Sky Sport muhabiri Ted Kravitz takımlar rakiplerinin tasarımlarının yasallığını tartışırken birkaç "çatışma" çıkacağını düşünüyor. Fakat Alonso bu konuyla ilgilenmiyor.

Takımlar arasındaki rekabeti takip edip etmediği konusunda The Race'e konuşan Alonso, "Hayır etmiyorum, bu sizin ve sosyal medyanın görevi."

"Herkes uzman olmuş gibi görünüyor. Araçta bir detay görüyorlar ve 'Bu büyük bir kanat!' diyorlar." dedi.

İki kez dünya şampiyonu, büyük takımların, birbirlerinin yeniliklerini kolayca kendilerine uyarlama ihtimalini de reddetti.

Alonso, "Bütün paketin nasıl çalıştığı konusunda kimsenin fikri olduğunu düşünmüyorum çünkü akış, ön kanatta başlıyor ve daha sonra her araç için farklı gidiyor."

"Yani bu bir araçta görüp hızlıca kendinize uyarlayabileceğiniz bir şey değil. Çünkü akış aracın o bölümünde aynı gitmeyebilir."

"Bence bu çok zor bir çalışma. Araçları beğendim, genel konsept olarak iyi görünüyorlar ama performans açısından detaylarına bakmadım." dedi.

Ancak bu, Alpine'in teknik direktörü Pat Fry'ın rakiplerinde gördüklerini araca uyarlamayı denemeyeceği anlamına gelmiyor.

Fry, "İlk iki test ve ilk yarışlar öğrenmemiz için büyük bir adım olacak."

"Hepimiz rüzgar tünelinde sürekli öğreniyoruz. Diğer 9 takımın rüzgar tüneli sonuçlarına bakma lüksüne sahibiz."

"Performansta çok büyük bir artış olacak. İkinci test ve ilk yarış için de birçok güncelleme yapılacak."

"Yani bu halihazırda bir gelişim yarışı ancak diğer araçların çözümlerini yakından analiz etmeye başladığımızda bir adım öteye gidecek." dedi.

Ferrari, rakiplerinde gördükleri bir şeyin çoktan yeni F1-75'e dahil edildiğini açıkladı.

Takım patronu Mattia Binotto, "Uyarlayabileceğimiz ilginç fikirler olup olmayacağını göreceğiz."

"Daha önceki günlerde tanıtılan araçlarda gördüğümüz bir detay F1-75'de halihazırda yer alıyor. Özellikle bu ilk aşamada hepimiz, diğerlerini çok yakından takip ediyor olacağız." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images