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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Alonso: "Her şeyin yoluna girmesi için birkaç yarışa ihtiyacım var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, henüz alışması gereken bazı şeyler olduğunu kabul ediyor ve her şeyin yoluna girmesi için birkaç yarışa daha ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Alonso: "Her şeyin yoluna girmesi için birkaç yarışa ihtiyacım var"

Fernando Alonso, 2018'in ardından verdiği ara sonrası bu yıl spora geri dönüş yaptı ve Bahreyn'de iyi performans gösterse de, Imola performansı hayal kırıklığı yarattı.

Yine de Alonso, Kimi Raikkonen'in cezasıyla 10. olarak, geri dönüşünden sonraki ilk puanlarını almış oldu.

Alonso, ilk puanına nasıl tepki verdiği sorusuna, "Doğruyu söylemek gerekirse çok fazla tepki vermedim. Puan kazanmaktan ve her iki araçla da puan barajı içinde olmamızdan memnun oldum. Fakat Imola'dan sonraki hislerim biraz sönüktü, çünkü genel olarak hafta sonunun çok iyi gitmediğini düşünüyorum. Araçtan maksimumu çıkaramadım. Yani kolay bir hafta sonu değildi. Yine de devam etmek gerekiyor, bu yarış için simülatörde daha fazla çalıştık ve daha fazla analiz yaptık. Şimdi yeniden deneyeceğiz."  cevabını verdi.

Alonso, nerede geride kaldığı sorusuna, "Bence aracın limitlerinin tam olarak nerede olduğunu bilmek, zaman alan bir süreç. Kendini %100'ünde hissedebilirsin ama keşfetmeye devam edip, limitlerine varacağın %101'lik kısım var."

"Direksiyona alışmam için veya geri bildirim verebilmem için, hâlâ bana uygun bir konfor alanı yaratmak için çalışıyoruz. Hepimizin farklıyız ve araçtaki bazı şeyleri kendinize göre ayarlamalısınız ve biz hâlâ bu aşamadayız."

"Yani her şey yoluna girecek. Sanırım birkaç yarış daha gerekecek, ama burada %100'e yakın olmaya çalışacağız. yanıtını verdi.

Alonso geçmişte takım değişikliği yaptıktan sonra genellikle iyi performanslar sergiledi.

Ancak Alpine'de işler kendisi için zor geçiyor ve modern çağda takım değiştirmenin, geçmişten daha mı zor olduğu sorusuna, "Sanmıyorum. Bu yıl büyük bir fark olduğunu sanmıyorum. Imola'da zorluydu. Burası da kesinlikle zor olacak, çünkü yeni bir pistteyiz. Gridin çoğu beş ay önce burada yarıştı. Bu yüzden antrenman seanslarında çabucak hızlanmam gerekecek."

"Monako da zor olacak, çünkü sadece aracın hissiyatını, boyutunu, aracın limitlerini hissetmek zor olacak. Fakat Bahreyn'de her şey yolundaydı ve Imola da öyle. Evet, mutlu değildim ama Esteban'ın yarım saniye ardında bitirdim."

"Yani tüm bunlarla ve performansla ilgili endişelendiğim bir şey yok. Elbette zaman alacak, fakat bu süreçte kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacak kadar rekabetçi olduğumdan emin olmaya çalışacağım." cevabını verdi.

Alpine'in ilk iki yarıştaki performansı epey hayal kırıklığı yaratmıştı ve takımın orta grubun önüne gelip gelemeyeceği bilinmiyor.

 

Bu konudaki görüşleri sorulduğunda Alonso, "Sanırım tüm bunları cevaplamak çok zor, herkes bunu istiyor ama zor. Aracın performansı belki de olmak istediğimiz yerde değil. Üçüncü bölüm için belli bir avantajımız, yani hata payımız yok, orta grup çok yakın. Bildiğiniz üzere 0.2 ya da 0.3 saniye, sizi 7.-8. sıraya çıkarabilir ya da 14. veya 15. sıraya düşürebilir."

"O grubun içerisindeyiz ve herhangi bir hata payımız yok. Bu yüzden hafta sonu her şey yolunda giderse, o grubun daha yukarılarında savaşabiliriz. Eğer bir şeyler ters giderse de, kolayca geriye düşebiliriz. Yani bütün sezonun böyle olacağını düşünüyorum. Bu sezon, 2022'ye hazırlık niteliğinde bir sezon ve bunun farkındayız, bunun üzerinde çalışıyoruz, fakat aynı zamanda iki hafta bir yarışa katılmalıyız ve mevcut paketten en iyisini çıkarmalıyız."

"Önümüzde kesinlikle bir meydan okuma var ve zevkle kabullendiğimiz bir meydan okuma. Ancak her hafta olumlu bir zihin yapısıyla, her şeyin doğru olduğundan emin olarak, karşımıza çıkan herhangi bir sonucu almaya hazır olmamız gerekiyor. Pazardan pazara değil de uzun vadeli görmeliyiz." dedi.

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 and Fernando Alonso, Alpine F1 walk the track

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 and Fernando Alonso, Alpine F1 walk the track

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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