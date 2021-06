Alonso: "Her şeyi doğru yapmazsak ilk onun dışına düşmek kolay olacak"

Alpine bu yıl tek turda iyi görünse de, hemen hemen tüm yarışlarda pazar günü daha kötü bir performans sergiledi.

Takım, lastikleri rakiplerinden daha çabuk aşındırıyor ve bu da erken bir noktada tempo kaybetmelerine neden oluyor.

Alonso buna rağmen Fransa'da puan almayı başarmıştı ve Avusturya'daki sıralama turlarında da yine ilk ona girdi.

Pazar günkü yarış öncesinde konuşan Alonso, "Bugünkü performanstan gayet memnunum. Üçüncü bölüme kaldık ve güzel oldu. Aracı özellikle sıralama turlarında kullanmak çok eğlenceliydi. Çizgiyi her geçişimde araçta içerisinde iyi hissettim, denge güzeldi ve cumartesi günü trafiği ya da diğer her şeyi çok iyi yönettik. Bu yüzden sıralama turlarında iyi performans gösterdiğimizi ve yarın bazı puanlar alabilmek için iyi bir başlangıç pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum."

"Şimdi %100 seviyemde miyim bilmiyorum. Aracımız oldukça geniş bir çalışma aralığına sahip ve bu olumu bir şey ama geçen yıl Esteban ya da 2019'da Daniel'da gördüğümüz üzere sürmesi kolay bir araç değil. Bu yüzden yıl başında %100 seviyemde olmamın ya da tempo yakalamamın üç ya da dört yarış süreceğini söyledim. Fakat beş yarış sürdü."

"Attığım her turda bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum ve araçta daha fazla gün geçirmek her zaman için güzel bir şey. Fakat yılın başına kıyasla lastik anlayışı, araç anlayışı ve ayarlar gibi tüm bu konularda daha farklıyım. Arka arkaya üç yarıştır puan almayı başarıyoruz. Bakü'den bu yana iyi bir ivme yakaladık ve açıkçası benim için her şey doğru yöne gidiyor gibi görünüyor. Bu yüzden mutluyum. Aracı sürmekten gerçekten keyif alıyorum."

"Yarış için planımız lastik kullanımı anlamında iyi bir yarış çıkarmak ki bu açıdan en önemli şey yumuşak lastiği mümkün olduğunca uzun süre dayandırmak olacak. Ardından hangi lastiğe geçeceğimize bakacağız. Yağmur yağarsa esnek olmamız lazım çünkü yağmur veya geçiş lastikleri hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Bu yüzden esnek hareket etmeli ve şartlara adapte olmalıyız."

"Bence düne kıyasla daha zor bir gün oldu. Birinci ve ikinci seansta araçtan memnunduk ve cuma günü daha rekabetçiydik. Aslında son birkaç yarıştır durum böyle. Cuma günleri nedense cumartesi ve pazara göre daha rekabetçiyiz. Fakat bugün biraz daha bu yönde gelişti, performans eksikliği üçüncü antrenmanda biraz endişe vericiydi. Sonrasında sıralama turlarında biraz daha yakındık."

"Ancak böylesine yakın bir gridde mükemmel bir tur atamazsanız ilk bölümde bile elenebilirsiniz. Araçlardan birini ilk bölümde kaybetmek üzücüydü ama yarış uzun olacak ve dediğim gibi yağmur yağabilir. Bu yüzden şanslıysak iki araçla birden puan alabiliriz. Göreceğiz. Bu, zor olacak, bence puan almak Fransa'dan daha zor olacak. Fransa'da daha rekabetçiydik."

"Elbette iyi bir sıralama turları geçirdik ama arkamızda çok hızlı araçlar var ve yarın yarış tempomuzun iyi olması lazım. Aksi takdirde ilk onun dışına düşmek çok kolay olacak." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images