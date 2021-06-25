Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız" Sonraki / Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''
Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, cuma gününün ardından verdiği demeçte, şimdiye kadar iyi bir hafta sonu geçirdiklerine dikkat çekti.

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

Alpine genel anlamda çok etkileyici bir cuma günü geçirdi ve hafta sonu için olumlu işaretler verdi.

Fernando Alonso her iki antrenman seansında da ilk altı içerisinde yer aldı. İspanyol pilot ilk antrenman seansında 1:06.519 yapıp altıncı olurken, ikinci seansta 1:05.827 yaptı ve seansı beşinci sırada noktalayan isim oldu.

Esteban Ocon ise ilk seansta 1:06.551 yapıp yedinci olurken, ikinci seansta 1:05.790 yaptı ve üçüncü oldu.

Seansın ardından konuşan Alonso, hafta sonunun böyle devam etmesini umduklarını dile getirdi.

İspanyol pilot, "Bugün bizim için sorunsuz bir cuma günü oldu. Hepimiz antrenman seanslarının ıslak zeminde geçmesini bekliyorduk ama hava kuruydu, bu yüzden programımızı normal şekilde tamamladı."

"Araç ilk seansta piste çıkar çıkmaz iyi hissettirdi ve her şeyi tam olarak bir araya getiremediğimiz için daha fazla hız olduğunu düşünüyorum. Bu bana yarın sıralama turları için güven veriyor, umarım rekabetçi bir hafta sonu geçirebiliriz." dedi.

Ocon ise temkinli davrandı ve buna rağmen ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

"Kendi açımızdan pek çok şeyi tamamladığımız  yoğun bir cuma günüydü. Her iki aracın da ilk ona girmesi olumlu bir şey ama henüz cuma günündeyiz ve hem odaklanmamız hem de gelişmemiz gereken alanlar üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Her şeye rağmen verimli bir gün geçirdik ve yarını sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Zaman tablosunda üçüncü olmak ve takım telsizinden kısa bir süreliğine 'ilk sıradasın' cümlesini duymak güzeldi. Fakat henüz ikinci antrenmandayız ve önemli olan yarın neler yapacağımız."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

Önceki haber

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

Sonraki haber

Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''

Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

4 s
2
Formula 1

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

11 s
3
Formula 1

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider

6 s
4
Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

10 s
5
Formula 1

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

26 dk
Son Haberler
Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''
F1

Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''

6dk
Alonso: "Her şey iyi görünüyor"
F1

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

26dk
Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"
F1

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

46dk
Gasly: “İkinci antrenman seansını kaçırmam büyük şanssızlıktı”
F1

Gasly: “İkinci antrenman seansını kaçırmam büyük şanssızlıktı”

1 s
Wolff: “Yarış bugün olsaydı, iyi bir durumla karşılaşmazdık”
F1

Wolff: “Yarış bugün olsaydı, iyi bir durumla karşılaşmazdık”

1 s
Son Videolar
Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
1 s

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız" Styrian GP
Formula 1

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

Perez, geride kalmasına rağmen endişeli değil Styrian GP
Formula 1

Perez, geride kalmasına rağmen endişeli değil

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı Styrian GP
Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye GP yeniden 2021 F1 takviminde!

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor
Formula 1 Formula 1

FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

Wolff: “Yarış bugün olsaydı, iyi bir durumla karşılaşmazdık”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Yarış bugün olsaydı, iyi bir durumla karşılaşmazdık”

Son Haberler

Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Verimli bir öğleden sonra geçirdik''

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Şimdi yarış tempomuz iyi görünüyor ama tek turda yavaşız"

Gasly: “İkinci antrenman seansını kaçırmam büyük şanssızlıktı”
Formula 1 Formula 1

Gasly: “İkinci antrenman seansını kaçırmam büyük şanssızlıktı”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.