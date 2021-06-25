Alonso: "Her şey iyi görünüyor"

Alpine genel anlamda çok etkileyici bir cuma günü geçirdi ve hafta sonu için olumlu işaretler verdi.

Fernando Alonso her iki antrenman seansında da ilk altı içerisinde yer aldı. İspanyol pilot ilk antrenman seansında 1:06.519 yapıp altıncı olurken, ikinci seansta 1:05.827 yaptı ve seansı beşinci sırada noktalayan isim oldu.

Esteban Ocon ise ilk seansta 1:06.551 yapıp yedinci olurken, ikinci seansta 1:05.790 yaptı ve üçüncü oldu.

Seansın ardından konuşan Alonso, hafta sonunun böyle devam etmesini umduklarını dile getirdi.

İspanyol pilot, "Bugün bizim için sorunsuz bir cuma günü oldu. Hepimiz antrenman seanslarının ıslak zeminde geçmesini bekliyorduk ama hava kuruydu, bu yüzden programımızı normal şekilde tamamladı."

"Araç ilk seansta piste çıkar çıkmaz iyi hissettirdi ve her şeyi tam olarak bir araya getiremediğimiz için daha fazla hız olduğunu düşünüyorum. Bu bana yarın sıralama turları için güven veriyor, umarım rekabetçi bir hafta sonu geçirebiliriz." dedi.

Ocon ise temkinli davrandı ve buna rağmen ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

"Kendi açımızdan pek çok şeyi tamamladığımız yoğun bir cuma günüydü. Her iki aracın da ilk ona girmesi olumlu bir şey ama henüz cuma günündeyiz ve hem odaklanmamız hem de gelişmemiz gereken alanlar üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Her şeye rağmen verimli bir gün geçirdik ve yarını sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Zaman tablosunda üçüncü olmak ve takım telsizinden kısa bir süreliğine 'ilk sıradasın' cümlesini duymak güzeldi. Fakat henüz ikinci antrenmandayız ve önemli olan yarın neler yapacağımız."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images