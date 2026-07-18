Alonso: "Her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"
Motor cezası nedeniyle yarışa en arkadan başlayacak olan Fernando Alonso, sıralama turlarının ardından takımın profesyonelliğine vurgu yaptı.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Belçika GP sıralama turlarının ardından basına konuşan Aston Martin pilotu Fernando Alonso, start pozisyonu ne olursa olsun takım olarak sergiledikleri profesyonel duruşun değişmeyeceğini belirtti.
Yarış için hedeflerini ve takımın yaklaşımını aktaran Alonso, şu ifadeleri kullandı: "Her hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve olabildiğince profesyonel kalmaya çalışıyoruz.”
“Son on Grand Prix’de durum böyleydi, yarın da aynısı olacak.”
“Belki aracın temposu yeterli değil ama bizim startı, stratejiyi, ilk turu, sürüş tarafını ve pit stopları kusursuz yönetmemiz gerekiyor. Yarışın her anında, her alanda en iyi seviyede olmak zorundayız.”
“Temponuz olmasa bile bu durum, takımdaki hiç kimsenin profesyonelliğinden bir şey eksiltmez."
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images
En arkadan başlayacağı önceden belli olmasına rağmen sıralama turlarındaki yaklaşımının değişip değişmediği sorulduğunda Alonso şu yanıtı verdi: "Her zamanki gibi normal bir seans geçirdik.”
“Son on yarıştır tam olarak konumumuzu bilerek bu şekilde yarışıyoruz ama yine de pes etmek istemiyoruz.”
“Sıralama turlarına çıkıyor, üç set lastik takıyor, her üç turda da sonuna kadar zorluyor ve en iyi sonucu almaya çalışıyoruz. Bu süreçte de yeni şeyler öğreniyoruz.
“Umuyorum ki araç daha da hızlandığında, önümüzdeki yarışlarda istikrarlı şekilde rekabet edebileceğiz."
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