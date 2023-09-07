Alonso: "Her gün kahvaltı yaparken şampiyonluğu düşünüyorum"

Nispeten olaylı bir sürecin ardından Alpine'i bırakan ve Aston Martin ile anlaşan Alonso belki de kariyerinin en iyi seçimini yapmış vaziyette.

Bu sezon tam yedi kez podyuma çıkan Alonso takımla uzun vadeli bir sözleşmeye sahip, dolayısıyla en azından 2025 sezonuna kadar gridde yer alması bekleniyor.

Cadena Ser'e verdiği bir röportajda birçok konudan söz eden Alonso, uzun yıllardır aradığı üçüncü şampiyonluğundan vazgeçmiş değil.

İlk olarak Aston Martin'e geçiş sürecinden söz eden Alonso, "İlk olarak [Sebastian] Vettel emekli oldu. İkincisi ise Alpine'in birkaç aydır pazarlık yapması ve hiçbir şeyi sonuçlandırmamasıydı."

"Her konuda anlaşmıştık ama evraklar gelmedi. Hafif bir profesyonellik eksikliği fark ettim."

"Aston Martin ise Vettel emekliliği açıkladıktan sonra bana ulaştı ve iki gün içinde her şeyi masaya yatırdı. Benimle anlaşmak istemeleri çok çekiciydi."

"Risk aldım ancak iyi sonuçlandı, önsezilerim bu kez işe yaradı! Masada iki teklif vardı ancak gördüğüm kadarıyla Aston Martin daha hırslıydı."

"Umarım geçen kış yaptığımız sıçramayı tekrarlayabiliriz, bu inanılmaz olurdu."

"Evet, 33. zaferimi alamadan emekliye ayrılma ihtimalim de var, ancak her gün kahvaltı yaparken dünya şampiyonluğu için savaşmayı düşünüyorum."

"Eğer buradaysam, bu spor ve bu tutku için hayatımı feda ediyorsam, bunun nedeni takıma inanmam ve kazanabileceğime inanmamdır." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Sonrasında ise yeni nesil sürücülerden hangisinin kendisini kişisel olarak etkilediği sorulan Alonso, "Lando (Norris) var, kendisi büyük bir yetenek ve aynı zamanda iyi bir adam."

"(Alex) Albon bu yıl çok öne çıkıyor."

"Sonrasında yeni Formula 3 şampiyonu (Gabriel) Bortoleto var, ayrıca Pepe Marti de çok iyi. IndyCar'da ise (Alex) Palou."

"[Lewis] Hamilton ve benim gibi veteranları zorlayan çok kişi var ama şu anda veteranlar olarak kendimizi oldukça iyi savunuyoruz!" dedi.