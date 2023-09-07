Alonso: "Her gün kahvaltı yaparken şampiyonluğu düşünüyorum"
Fernando Alonso, istediklerini yapamadan emekliye ayrılma ihtimalini unutmamakla birlikte üçüncü şampiyonluğu her zaman aklında bulunduruyor.
Nispeten olaylı bir sürecin ardından Alpine'i bırakan ve Aston Martin ile anlaşan Alonso belki de kariyerinin en iyi seçimini yapmış vaziyette.
Bu sezon tam yedi kez podyuma çıkan Alonso takımla uzun vadeli bir sözleşmeye sahip, dolayısıyla en azından 2025 sezonuna kadar gridde yer alması bekleniyor.
Cadena Ser'e verdiği bir röportajda birçok konudan söz eden Alonso, uzun yıllardır aradığı üçüncü şampiyonluğundan vazgeçmiş değil.
İlk olarak Aston Martin'e geçiş sürecinden söz eden Alonso, "İlk olarak [Sebastian] Vettel emekli oldu. İkincisi ise Alpine'in birkaç aydır pazarlık yapması ve hiçbir şeyi sonuçlandırmamasıydı."
"Her konuda anlaşmıştık ama evraklar gelmedi. Hafif bir profesyonellik eksikliği fark ettim."
"Aston Martin ise Vettel emekliliği açıkladıktan sonra bana ulaştı ve iki gün içinde her şeyi masaya yatırdı. Benimle anlaşmak istemeleri çok çekiciydi."
"Risk aldım ancak iyi sonuçlandı, önsezilerim bu kez işe yaradı! Masada iki teklif vardı ancak gördüğüm kadarıyla Aston Martin daha hırslıydı."
"Umarım geçen kış yaptığımız sıçramayı tekrarlayabiliriz, bu inanılmaz olurdu."
"Evet, 33. zaferimi alamadan emekliye ayrılma ihtimalim de var, ancak her gün kahvaltı yaparken dünya şampiyonluğu için savaşmayı düşünüyorum."
"Eğer buradaysam, bu spor ve bu tutku için hayatımı feda ediyorsam, bunun nedeni takıma inanmam ve kazanabileceğime inanmamdır." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Sonrasında ise yeni nesil sürücülerden hangisinin kendisini kişisel olarak etkilediği sorulan Alonso, "Lando (Norris) var, kendisi büyük bir yetenek ve aynı zamanda iyi bir adam."
"(Alex) Albon bu yıl çok öne çıkıyor."
"Sonrasında yeni Formula 3 şampiyonu (Gabriel) Bortoleto var, ayrıca Pepe Marti de çok iyi. IndyCar'da ise (Alex) Palou."
"[Lewis] Hamilton ve benim gibi veteranları zorlayan çok kişi var ama şu anda veteranlar olarak kendimizi oldukça iyi savunuyoruz!" dedi.
Son Haberler
Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"
Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu" Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"
Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi
Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi
SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.
SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4. SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.
2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte
2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte 2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar