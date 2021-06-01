Alonso: "Her geçen yarış daha fazla güven yakalıyorum"

Fernando Alonso geride kalan beş yarışta sadece Emilia Romagna ve Portekiz'de puan alabildi. Son iki yarıştan puansız dönen İspanyol pilot, şampiyonayı 13. sırada götürüyor.

Bakü öncesi konuşan Alonso, "Bakü'de yarışmayı her zaman sevmişimdir. Pek çok zorlu viraj ve geçiş fırsatıyla burası iyi bir pist. Geçiş yapmanın zor olduğu pistlerde yarıştıktan sonra şimdi böyle fırsatların olduğu bir yarışın bizi bekliyor olmasına sevindim."

"Bakü'deki son son iki yarışımda sıralama turlarında ilk ona giremedim ama her ikisinde de puan kazandım. Bu, her şeyin olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle hafta sonları genellikle çok tahmin edilemez geçişiyor."

"Pistin bazı bölümlerinde maksimum sürat çok önemliyken, ikinci sektörde yere basma gücü ve mekanik yol tutuş gerekiyor. Hafta sonu hem sürücüler hem de araçlar için çok zor. Bakü'de en iyi dengeyi bulmak çok önemli."

"Monako'ya dönersek, hafta sonundan önce araçtan daha fazlasını bekliyorduk ama hafta sonu boyunca olması gereken tempoyu yakalayamadık. Başlangıç pozisyonu kilit öneme sahipti ama maalesef iyi bir sıralama turları geçiremedik ve bu da yarışı büyük ölçüde karmaşık hale getirdi."

"Takım analiz yapabilmek adına pek çok bilgi topladı ve Bakü'deki yarışta belirli alanlarda gelişip gelişemeyeceğimizi göreceğiz. Sonuca rağmen Monako caddelerinde yarışmayı sevdim." dedi.

Geride kalan beş yarışın ardından neler hissettiği sorusuna Alonso, "Kendime her yarış daha fazla güveniyorum. Bu yıl takım değiştirenlerin uyum sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu görüyoruz ve aynı şey benim tarafımda da geçerli. Süreç devam ediyor fakat aracı daha iyi anlamak adına sürekli bir şeyler öğreniyoruz ve fırsatlara bakıyoruz."

"Aynı zamanda bizi 2022 yılında çok önemli bir sezonun beklediğini biliyoruz. Bu nedenle bu sezonu bir bakıma hazırlık yılı olarak değerlendirebiliriz. Aracımız Portimao ve Barselona'da hızlıydı. Bu yüzden sahip olduğumuz bu tempoya ve çıkarılan derslere dayanarak gelişebileceğimize ve doğrudan rakiplerimize karşı puan mücadelesi verirken daha tutarlı olabileceğimize eminiz." dedi.