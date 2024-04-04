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Formula 1

Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 aracında zayıf oldukları belirli bir alan olmadığını, her alanda eksikleri olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Mark Horsburgh

Aston Martin, bu hafta sonu gerçekleşecek Japonya Grand Prix'si için araçta ufak değişikliklere gitti. Bu değişiklikler özellikle aracın sidepod ve taban kısmına odaklanmış durumda.

Alonso, Japonya Grand Prix'si öncesinde AMR24 aracında mevcut olan eksiklikler hakkında konuştu.

"Şu anda zayıf olduğumuz belirli bir alan görmüyoruz. Sadece her yerde biraz eksiğimiz var."

"Daha fazla düşük hız performansına ve daha iyi çekişe sahip olmak istiyoruz. Yüksek hızlı virajlarda da daha fazla yere basma kuvveti elde etmemiz gerekiyor."

"Şu anda hâlâ cumartesi günü pazar gününden biraz daha hızlıyız. Dolayısıyla lastiklerin bozulması ele alınması gereken başka bir konu. Ancak spesifik bir konu yok, bence her şeyden biraz var."

"Önümüzdeki aylar için de sırada bekleyen pek çok şey olduğunu düşünüyorum. Bence herkes için durum aynı. McLaren Avustralya'ya bir şeyler getirdi, görünüşe göre bunun faydası oldu çünkü Melbourne'de oldukça güçlüydüler, burada Red Bull'un da bazı yeni parçalar getirdiğini duydum. Yani bu pist dışında da bir yarış var ve bence en azından bu yıl o yarıştayız."

"Yani üst düzey bir takım olmak için her alanda adımlar atmamız gerekiyor. Şimdi yeni fabrika ile daha kolay, tabii ki yıl sonunda yeni rüzgar tüneli geliyor, bu da ileriye doğru bir başka adım olacak."

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