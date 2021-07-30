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Alonso: "Henüz en iyi dengeyi bulamadık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, cuma günü en iyi dengeyi bulamadıklarını ve cumartesi günü öncesinde yapmaları gereken işler olduğunu söyledi.

Alonso: "Henüz en iyi dengeyi bulamadık"

Hungaroring'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Alpine pilotlarının her ikisi de ilk yediye girdi.

Esteban Ocon, cuma günkü bu seansı dördüncü bitirirken, aracın dengesinden çok memnun kalmayan Fernando Alonso yedinci oldu.

İspanyol pilot, ilk seansta aracının kontrolünü kaybedip bir de spin attı ancak yine de günü iyi verilerle noktaladı.

Perşembe günü 40 yaşına giren Alonso, "İyi bir gündü ve her şey yolundaydı. Çok sıcak ve nemliydi. Bu yüzden mekanikerler ve takımdaki herkes için fiziksel anlamda çok zor bir gün oldu. Fakat tüm programı tamamlamayı başardık ve tüm lastikleri denedik."

Hungaroring, Silverstone'dan çok farklı bir pist ve gerçekten yavaş virajlara ve çok fazla aksiyona uyum sağlamanız gerekiyor."

"Budapeşte'deki yüksek sıcaklıklarla başa çıkmanıza yardımcı olacak birkaç çözümü test ettik."

"Henüz en iyi dengeyi bulamadık, bu nedenle gece yapılacak çok fazla var ancak hedefimize yaklaşıyoruz, bu nedenle genel olarak verimli bir gündü. Bence gelecek daha fazla şey var."

"Cuma günlerinin önemli olduğunu düşünmüyorum. Cuma günlerimizin Cumartesi ve Pazar günlerinden biraz daha rekabetçi olduğunu gördüğümüz birkaç yarış oldu. Bu yüzden ayaklarımız yere basmaya devam ediyor ve Q3'ün bizim için büyük bir hedef olduğunu biliyoruz. O yüzden neler yapabileceğimize bir bakacağız." dedi.

Günü Alonso'nun 0.4 saniye önünde dördüncü bitiren Ocon ise oldukça güçlü bir cuma gününü geride bırakmış durumda.

Ocon günü şöyle anlattı: "Genel olarak iyi bir cuma günü oldu ve oldukça mutluyum. Sıcaklık nedeniyle şartlar en kolayı değildi. Pist sıcaklığının 60 dereceyi geçtiğini daha önce hiç görmemiştim! Böyle bir sıcaklıkta lastikleri, frenleri ve bir bütün olarak aracı yönetmek oldukça zorlaşıyor."

"Yarın daha serin geçmeli. Bugün rekabetçiydik ve aracımız yumuşak lastiklerle tek turda çok hızlıydı. Hafta sonu için olumlu bir başlangıç yaptık ve sürüş yapmak hoşuma gitti. Cumartesi günü bu pistte son derece önemli olan zorlu bir sıralama turları olacak."

"Çok yakın görünüyor. Şu anda ilk 10'dayız, bu yüzden yarın herkesin tam gaz gittiği sıralama turlarında ne olacağını görmemiz gerekecek. Burası küçük bir pist. Bence trafiksiz bir tur, iyi bir lastik yönetimi ve takımla iyi bir iletişim kurmak çok önemli olacak. Umarım bunu başarabiliriz.

“Fakat verimli bir Cuma günü oldu. Yarın daha serin olabilir, bu yüzden her şeye baştan başlayacağız ama iyi bir Cuma geçirdik ve araç iyi durumda görünüyor."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Motorsport Images

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