Alonso: "Henüz dengeden memnun değilim"
Alpine pilotu Fernando Alonso, ilk onun dışında kaldıkları cuma gününün ardından araç dengesinden memnun olmadığını söylüyor.
Fernando Alonso, Fransa'da gerçekleştirilen antrenman seanslarında, tıpkı takım arkadaşı Esteban Ocon gibi ilk ona giremedi ve günün en iyi 11. zamanının sahibi oldu.
Takım gün içerisinde bir dizi güncelleme test etti ve ilk geri bildirimlere göre pozitif şekilde çalışıyorlar ancak denge anlamında problemler var.
Alonso bu konuya dikkat çekerek şöyle dedi: "Özellikle Fransa'daki bu aşırı sıcakta sürüş yapmak kolay olmadığı için zor bir gün oldu."
"Aracın bu yüksek sıcaklıkla baş edebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve her iki antrenman seansında da lastik yönetimi ve soğutma konularına odaklandık."
"Şu ana kadar araç dengesinden memnun değiliz ve gece boyunca bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor."
"Bazı şeyleri geliştirebileceğimize ve kendi ülkemizdeki sıralama turlarında iyi durumda olacağımıza eminim." d
Esteban Ocon da mevcut performansa rağmen cumartesi günü çok daha fazlasını bekliyor.
"Bugünkü seanslarda her iki araçta da farklı şeyler denedik ve her şey çok sayıda veri toplamakla alakalıydı."
"Yumuşak ve ota lastikler ile hem düşük hem de yüksek yakıt yükünde denemeler yaptık Şimdi topladığımız verilere bakacağız ve yarın iyi bir konumda olmak için onlardan en iyi şekilde faydalanacağız."
"Yarın daha hızlı olacağımıza eminim."
Esteban Ocon, Alpine A522
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
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