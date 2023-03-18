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Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

Fernando Alonso, temkinli konuştu ve Suudi Arabistan için ilk hedeflerini "Q3'e kalmak" olduğunu söyledi.

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Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"
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Fernando Alonso, Suudi Arabistan'daki ilk günde iyi performans sergiledi ve her iki seansta da ilk üçe girdi.

Ancak seans sonrasında net bir yorum yapmaktan kaçındı.

İspanyol pilot, "Araç hakkında daha fazla şey öğrendiğimiz güçlü bir gün oldu."

"Cidde'nin Bahreyn'den farklı zorluklar getireceğini biliyorduk. Bu hafta sonu burası, herkes için neredeyse ikinci bir test gibi oluyor."

"Genel olarak, ayarları en iyi hale getirmeye ve bu pistin yüksek hızlı doğasına uyum sağlamaya çalıştığımız sorunsuz bir gündü."

"Her zamanki gibi analiz etmemiz gereken çok fazla veri var ve bu gece ve yarın her şeyi incelemeye devam edeceğiz."

"Ana hedefimiz yeniden Q3'e ulaşmak olacak."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll de hedeflerinin "Q3'e kalmak" olduğuna vurgu yaptı.

"Bu pistte sürüş yapmak her zaman eğlencelidir."

"Yüksek hız ve yüksek adrenalin; Sanırım hepimiz bu mücadeleden keyif alıyoruz. Takım olarak iyi bir gün geçirdik, pek çok farklı şey denedik ve bu bize analiz etmek için bol miktarda veri sağladı."

"Bu akşamı mümkün olduğunca çok şey öğrenmek ve sıralama turları öncesinde daha fazla performans bulmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için kullanacağız."

"Oldukça sıkı bir seans olacağını düşünüyorum; etrafımızdaki tüm takımlar rekabetçi ve birbirine yakın görünüyor."

"Sıralama turları için hedefimiz Q3 olmalı."

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