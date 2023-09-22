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Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"

Fernando Alonso, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Suzuka yarışında güçlü olmalarını umuyor.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

İki kez Dünya Şampiyonu Fernando Alonso, Aston Martin ile geçirdiği ilk sezonda, düzenli olarak sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Fakat Silverstone'dan bu yana takımın performansında önemli bir düşüş var ve artık podyum için mücadele etmekte zorlanıyorlar.

Alonso, Japonya Grand Prix'si öncesindeki ikinci antrenman seansını altıncı sırada tamamladı ve günü "pozitif" olarak gördüğünü söyledi.

Alonso, "Araçtan yeni çıktık, bu yüzden bugün topladığımız veriler hakkında hiçbir fikrim yok."

"Üzerinde çalışacağız ve umarım [sıralama turlarında] rekabetçi olmayı başarırız."

"Şu ana kadar her şey iyi hissettirdi, Suzuka'ya geldiğinizde her zaman iyi hissedersiniz, bu pistte her zaman güzel bir his var."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Formula 1 bu tür pistler için yaratılmış bir spor. Bu yüzden bugün sürüş yapmak çok keyifliydi. Bakalım yeterince hızlı olacak mıyız?" dedi.

Hedefin Q3 olup olmadığı sorulduğunda Alonso şunları söyledi: "Bakalım, şimdiye kadar her yarışta Q3'te yer aldık."

"Hedefimiz bu seriyi devam ettirmek olacak. Yarış ise yakın geçecek."

Lance Stroll de hedefinin Q3'e kalmak olduğunu söyledi.

"Singapur kazasının herhangi bir etkisi olmadı, kendimi gayet iyi hissediyorum."

"Araç şu ana kadar iyi göründü fakat üzerinde çalışmamız ve bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor."

"Bu pistte sürüş yapmak harika, bu yüzden yarınki sıralama turlarını iple çekiyorum."

"Suzuka en sevdiğim pist, her zaman özel hissettiriyor ve Cumartesi günkü hedefimiz son seansa kalabilmek olacak."

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