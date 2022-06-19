Alonso: "Gerçekçi hedef ilk beş"

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Montreal'de gerçekleştirilen her iki antrenman seansını da ilk üçte bitiren Alonso, yağmur altında geçen üçüncü antrenman seansını lider tamamlamış ve sıralama turlarında sürpriz yapabileceğinin sinyallerini vermişti.

Sıralama turlarındaki birinci ve ikinci bölümü Verstappen'in ardında bitiren Alonso, üçüncü bölümde yine ikinci oldu ve aracını ilk çizgiye oturttu.

Alonso'nun ilk çizgiden start aldığı son yarış, yine harika bir sıralama performansı sergilediği 2012 Almanya Grand Prix'siydi.

A522 ile şimdiye kadar yakaladığı güçlü performansa rağmen Alonso, yarışta podyum beklemediğini ve en gerçekçi hedefin beşincilik olduğunu söyledi.

İspanyol pilot bunun nedeni olarak Ferrari ve Red Bull pilotlarının şu anda tamamen farklı bir tempoda olmasını işaret etti.

Sıralama turlarının ardından beklentilerini anlatan Alonso, şöyle dedi: "Gerçekçi olmak gerekirse, mücadele etmemiz gereken şeyin ilk beş içerisinde yer almak olduğunu düşünüyorum."

"Çok iyi bir başlangıç ​​pozisyonumuz var fakat sahip olduğumuz sınırları biliyoruz ve pek çok yarışta zaten Ferrari ve Red Bull'un sondan başladığını veya birinci turda lastik patlatıp ya da bir şekilde geriye düşüp, sonunda yarışı iyi bir farkla önümüzde bitirdiklerini gördük.

"Kısacası ilk dört sıranın onlara ait olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla beşincilik bizim için bir galibiyet gibi olacak ve hedeflememiz gereken nokta da bu.”

Fernando Alonso, Alpine A522

Alonso, aracın bu hafta sonu her türlü şartta iyi göründüğünü söyleyerek şunları ekledi: "Sabah ilk seansta liderdik. Bu yüzden ıslak zeminde iyi gibi görünüyorduk. Fakat sıralama turları tamamen ıslak zeminde geçmedi çünkü ikinci seanstan itibaren neredeyse kurumuştu."

"Bu yüzden bir bakıma yağmur yağmasını istedim çünkü bizim için daha iyi olabileceğimi düşündüm. Fakat sonunda gerek kalmadı çünkü yarı ıslak şartlarda da iyiydik."

"Aracımız dün kuru zeminde hızlıydı, kuruyan pistte hızlıydı, bu sabah ıslak zeminde hızlıydı. Yani şimdiye kadar çok rekabetçi bir hafta sonu oluyor."

"Q3'te biraz daha zaman bulabilirdim ama Max'le aramızdaki 0.5 saniye çok fazla. Bence kesinlikle farklı bir sınıftalar. En çılgınca hayallerimizde bile pole pozisyonu yoktu. Bu açıdan ilk çizgide olmak harika ve beklentilerimizi aşıyor."

"Sonunda araçta hâlâ biraz yere basma gücü ve yol tutuş eksikliği var. Lastik aşınması üzerinde çalıştık, ayrıca cuma günü çok fazla ayar değişikliği de yaptık. Bence bu seneki diğer yarışlardan daha iyi hazırlandık. Bakalım yarın neler olacak."

"Amacımız ilk turda liderliği almak. İlk virajda maksimum atak modunda olacağım. Yarışa liderlik etmek güzel olurdu."

Alonso galibiyet ihtimali içinse, "Aracımız son birkaç yarışa getirdiğimiz güncellemeler sayesinde gelişemeye devam ediyor fakat bence gerçekçi konumumuz bu değil. Sadece temiz bir yarış yapmaya, iyi bir strateji uygulamaya ve iyi lastik yönetimiyle mümkün olan en yüksek puanları almaya çalışacağız. Fakat kazanmayı düşünmek gerçekçi değil." dedi.