Formula 1 Katar GP
Alonso, hastalık nedeniyle Katar GP medya gününde yer almayacak
Fernando Alonso, viral enfeksiyon sebebiyle Katar Grand Prix'si hafta sonunda perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında yer almayacak.
Zeynep Taş
Düzenlendi: 26 Kas 2026 11:06
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Las Vegas Grand Prix'sinin ardından viral bir enfeksiyona yakalanan Fernando Alonso, Luseyl Uluslararası Pisti'ndeki seansların tamamını gerçekleştirmek adına perşembe gününü dinlenerek ve iyileşme sürecini sürdürerek geçirecek.
Aston Martin, konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Fernando, Las Vegas GP hafta sonunun sonlarına doğru kaptığı viral enfeksiyondan toparlanmaya devam ettiği için bugün medya gününe katılmayacak."
"Fernando'nun iyileşme süreci iyi ilerliyor ve cuma günü padokta olması planlanıyor."
İki kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Alonso'nun yarın padokta olması bekleniyor.
Takım arkadaşı Lance Stroll de bu ayın başlarında düzenlenen Sao Paulo Grand Prix'si medya gününü benzer bir nedenle kaçırmıştı.
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- Motorsport.com Ekibi
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