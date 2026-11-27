Formula 1
Alonso hastalığına rağmen Katar pistine geldi
Fernando Alonso, Las Vegas’ta kaptığı viral enfeksiyon nedeniyle perşembe günü Katar’da basın mensuplarıyla bir araya gelememişti. Aston Martin pilotu bugün Losail Pisti’ne geldi ve planlandığı gibi ikinci serbest antrenman seansında direksiyon başına geçecek.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 13:02
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images
Fernando Alonso, Las Vegas’ta kaptığı viral enfeksiyon nedeniyle Katar Grand Prix’sinin perşembe günkü medya etkinliklerini kaçırmıştı.
Aston Martin, İspanyol pilotun yerine ilk serbest antrenman seansında Jack Crawford’un piste çıkacağını önceden açıklamıştı.
Durumu tam olarak belli olmayan Alonso geçtiğimiz dakikalarda Losail Pisti’ne geldi.
İspanyol pilot, başlangıçta planlandığı üzere hafta sonunun ikinci serbest antrenman seansında Aston Martin’in direksiyonuna geçecek.
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- Motorsport.com Ekibi
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