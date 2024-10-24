Alonso, hastalandığı için Meksika GP basın toplantısında yer almayacak

Aston Martin yedek pilotu Felipe Drugovich'in Autodromo Hermanos Rodriguez'deki ilk antrenman seansında yerini alacağı Fernando Alonso, yalnızca antrenman seansını değil perşembe günü gerçekleşen basın toplantısını da kaçıracak.

Aston Martin tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fernando Alonso kendini iyi hissetmiyor ve bu nedenle Meksika Grand Prix'sindeki medya gününe katılmayacak."

"Fernando şu anda, cuma günü %100 iyi hissetmeye ve ikinci antrenman seansı için AMR24'e dönmeye odaklanmış durumda."