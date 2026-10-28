Formula 1 Amerika GP

Alonso, hasarlı Aston Martin'iyle finişe ulaştı: Aracın durumu ortaya çıktı

Fernando Alonso, Amerika GP’sinin ilk turunda Alexander Albon ile yaşadığı temasın ardından aracında ciddi hasar oluşmasına rağmen yarışı tamamlamayı başardı. İspanyol pilotun AMR26’sındaki hasarın boyutu ise sonradan ortaya çıktı.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 28 Eki 2026 07:46

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso, Amerika Grand Prix’sinin ardından Alexander Albon’a tepki göstermişti. Aston Martin pilotu, Austin’deki yarışın ilk turunda Albon’un geçiş girişimi sırasında aracının sol tarafından darbe almış ve AMR26’sında ciddi hasar meydana gelmişti.

Buna rağmen yarıştan çekilmeyen Alonso, hasarlı aracıyla finişe ulaşmayı başardı. İspanyol pilot, yarışı 16. sırada tamamlarken kendisine temas eden Albon’un önünde yer aldı. Alonso, yarışı kazanan Kimi Antonelli’nin ise bir tur gerisinde kaldı.

Alonso’nun aracındaki hasar düşündüğünüzden daha büyük

Aston Martin’in eski pilotu ve takım elçisi Pedro de la Rosa, X hesabından Alonso’nun aracının yarış sonrasındaki durumunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf, AMR26’nın aldığı hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

De la Rosa, paylaşımında Alonso’nun aracında tabanın önemli bir bölümünün, deflektörlerin ve çeşitli aerodinamik parçaların eksik olduğunu belirtti.

İspanyol pilot, bu kadar ciddi hasara rağmen Alonso’nun yarışı tamamlamasını överek aracın bu durumdaki performansını şaşırtıcı bulduğunu ifade etti.

Aston Martin’in puanlarını Alonso topluyor

Aston Martin, 2026 sezonunda rekabetçi bir araç ortaya koymakta zorlanırken Alonso, performansıyla takımın öne çıkan ismi olmayı sürdürüyor.

İspanyol pilot, takımın şampiyonada elde ettiği yedi puanın tamamını kazandı. Pilotlar Şampiyonası'nda ise Albon’un iki puan önünde bulunan Alonso, Carlos Sainz ve Esteban Ocon ile aynı puanda yer alıyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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