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Formula 1 Kanada GP

Alonso: "Hangi lastiği ne zaman takacağımız kararı bir 'kumar' olacak"

Fernando Alonso, Kanada Grand Prix'si cuma gününün ardından gridin adeta 'hiçliğin ortasında' olduğunu ve hafta sonunun geri kalanında verecekleri bazı kararların bir 'kumar' olacağını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, in the pit lane

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin pilotu, hava koşulu nedeniyle az tur atılan ikinci antrenman seansında 1:15.810'lik derecesiyle zaman tablosunun zirvesine yerleşti.

Alonso, böyle bir günün ardından yorum yapmanın zor olduğunu ve hafta sonunun geri kalanı için iyi bir veri analizi yapmaları gerektiğini dile getirdi.

"Dürüst olmak gerekirse yorum yapacak pek bir şey yok, herkes için zorlu bir cuma günüydü."

"Her iki seansta da çok fazla tur atılmadı, adeta hiçliğin ortasındaydık."

"Verileri biraz analiz etmemiz ve yarın keskin bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Bence doğru karar size beş saniye kazandırabilir, yanlış karar verirseniz ise yarış dışı kalırsınız."

"Bunun yanı sıra pist yüzeyi iyi hissettiriyor. Fırtınadan dolayı oldukça tozlu, ama aynı zamanda oldukça iyi bir tutuş hissi veriyor. Bu yüzden yeni asfaltın iyi olduğunu düşünüyorum."

"Ancak bizim için hangi lastiği hangi anda takacağımız bir kumar olacak. Bakalım doğru kararları verebilecek miyiz?"

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