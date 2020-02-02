Alonso, Hamilton'la ilgili sözlerinde haklı olabilir

Fernando Alonso geçtiğimiz günlerde F1 Racing'e verdiği demeçte rakiplerinin Lewis Hamilton'ın zayıf olduğu alanları kullanamadığını söylemişti.

İspanyol sürücüye göre Hamilton'ın zayıf noktalarından birisi, sezona kötü şekilde başlamasıydı.

2005 ve 2006 dünya şampiyonu, "Henüz üstüne gidilmeyen zayıf noktaları var. Şu ana kadar henüz kimse o düğmeye, zayıf olduğu noktaya basmadı. Bunu 2007'deki takım arkadaşlığımızdan değil, günümüzde izlediğimde görüyorum. Lewis'in sezonlarına baktığınızda, her zaman benzer trend söz konusu. Sezona yavaş başlıyor ve kimse bundan faydalanmıyor. Bu durum karşısında hepimiz Bottas'ın sezonu olabileceği konusunda heyecanlanıyoruz ancak öyle olmuyor. Lewis ile düzgün bir mücadeleye girmek güzel olurdu. Belki onun zayıf noktaları gerçek değildir ve her şey hesaplıdır. Ancak bunu keşfetmek güzel olurdu." dedi.

2014 ve 2015 yıllarına bakıldığında Hamilton'ın o yılki ana rakibi Nico Rosberg'e kıyasla daha iyi bir başlangıç yaptığı görülüyor.

Ancak 2016 ve sonrasında Hamilton'ın aynı seviyede puan alamadığı görülüyor.

2016 yılında Rosberg ilk dört yarışta dört galibiyet almış ve toplamda 100 puanın sahibi olmuştu. Hamilton aynı süre zarfında 57 puan toplayabildi.

2016 Rosberg 25 25 25 25 100 Hamilton 18 15 8 15 57

2017 yılında Ferrari pilotu Sebastian Vettel sezona harika başladı ve 2 galibiyet ile 2 ikincilik alarak 86 puan topladı.

Oysa Hamilton 1 galibiyet, 2 ikincilik ve bir dördüncülükle 73 puan topladı.

2017 Vettel 25 18 25 18 86 Hamilton 18 25 18 12 73

2018, Hamilton'ın son yıllarda önde olduğu tek sezondu. Fakat o yılda da ilk iki yarışı Vettel kazandı. İngiliz pilot bu süre zarfında sadece bir galibiyet alabilirken, bir ikincilik ve bir üçüncülük alabildi.

2018 Hamilton 18 15 12 25 70 Vettel 25 25 4 12 66

Son olarak 2019 yılında Alonso'nun iddiasını kuvvetlendirecek bir puan durumu vardı.

İlk dört yarışta hem Bottas hem de Hamilton iki galibiyet ile iki ikincilik aldılar. Bottas fazladan bir en hızlı tur puanıyla ilk dört yarışın ardından şampiyonada liderdi.

2019 Bottas 26 18 18 25 87 Hamilton 18 25 25 18 86

Hamilton son üç yıla bakıldığında ilk dört yarışta istediği kadar puan alamasa da sezon sonunda rahat şekilde şampiyon oldu. 2016'da ise gülen taraf Nico Rosberg'di.