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Formula 1 Miami GP

Alonso: "Hamilton'ın ilk turda yaptığını ben yapsaydım ceza alırdım"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, milliyetinin Formula 1'de pistteki davranışlarının değerlendirilmesini etkilediği yönündeki görüşünü yineledi.

Filip Cleeren Mandy Curi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aston Martin birkaç yarıştır pilotlarının FIA yarış komiserlerinin bazı kararlarından en kötü şekilde etkilenmesinden dolayı rahatsızlık duyuyor.

Alonso, Avustralya'da tehlikeli olabilecek sürüşü nedeniyle ceza aldı, çünkü bir viraj için aşırı yavaşlama şekli, arkasındaki George Russell'ın Mercedes'inin kaza yapmasına neden oldu.

Alonso, Çin'de sprint yarışında Carlos Sainz'a temas ettiği için tekrar cezalandırılırken; Stroll güvenlik aracının ardından Daniel Ricciardo'ya arkadan çarptığı için ceza aldı. Takım patronu Mike Krack bu kararları 'sinir bozucu' ve 'adaletsiz' olarak değerlendirdi.

Miami'deki sprint yarışında İspanyol pilot, yarışın başında Lewis Hamilton'ın içeriden yaptığı agresif hamleye maruz kaldı. Bu hamle, takım arkadaşı Lance Stroll ve McLaren'den Lando Norris'in de dahil olduğu dört araçlık bir zincirleme kazaya yol açtı.

Bunun ardından Alonso, Hamilton'ın 'İspanyol olmadığı' için ceza almaktan kaçacağını söyledi.

Alonso, "Milliyetin önemli olduğunu hissediyorum ve bu konuda Mohammed [Ben Sulayem, FIA başkanı] ve FIA ile konuşacağım."

"Uyruğumla ilgili yanlış bir şey olmadığından ya da herhangi bir kararı etkileyebilecek herhangi bir şey olmadığından emin olmam gerekiyor. Bunu sadece benim için değil, gelecek nesil İspanyol pilotlar için de yapacağım."

"Hamilton kontrolsüz bir şekilde içeriden geliyordu. Eğer bunu yapan ben olsaydım kesinlikle ceza alırdım." yorumunu yaptı.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, medya ile konuşuyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Miami'de hayal kırıklığı yaratan bir sıralama seansı geçiren Alonso, 15. sırayı elde etti.

Seansın ardından konuşan Aston Martin pilotu, "Sıralama bizim için biraz hayal kırıklığı oldu. Bugün fazla hızlı değildim."

"Sprintten sonra bazı ayar değişiklikleri yaptık ancak muhtemelen beklendiği gibi çalışmadılar."

"Yüksek hızda çok fazla önden kayıyordum ve düşük hızda [virajlarda] çok fazla arkadan kayıyordum. Hiçbir turda araçta yol tutuşu yoktu."

"Açıkçası bizim için zor bir yarış olacak. Umarım Lance'in 11. sıradan başlamasıyla birkaç puan kazanabiliriz ama benim 15. sıradan başlıyor olmam işimizi zorlaştıracak." dedi.

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