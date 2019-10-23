Alonso, Hamilton'ın "et yemeyin" sözlerini eleştirdi

Lewis Hamilton geçen hafta sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajda, herkesi çevre sorunları hakkında düşünmeye ve et ürünleri yemeyi bırakıp, vejeteryan olmaya çağırmıştı.

Ancak Mercedes pilotunun sözlerine katılanlar olduğu gibi, katılmayan isimler de oldu.

Bu isimlerden birisi de eski dünya şampiyonu ve İngiliz pilotun eski takım arkadaşı Fernando Alonso'ydu.

Sosyal medyayı Hamilton kadar sık kullanmayan Alonso, "gezegeni kurtarmanın tek gerçek yolu vejetaryen olmak" diyen İngiliz pilota katılmadığını söyledi.

İki kez F1 şampiyonu Alonso, Cadena Cope ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Yemek konusundaki alışkanlıklarımı kendime saklayacağım."

"Lewis'in mesajını asla yayınlamam. Bir gün bir mesaj gönderip ertesi gün tam tersini yapmamalısınız."

"Lewis'in yaşam tarzını hepimiz biliyoruz ve F1 sürücüleri yılda 200 kez uçu or. Tutup da 'et yemeyin' diyemezsiniz."