Alonso, Hamilton'a "aptal" dediği için özür diledi

İlk turda yaşanan olayın ardından Alonso telsizden Hamilton için "aptal" ifadesini kullanmış ve onun sadece ilk sıradan başladığında yarışabilen bir pilot olduğunu söylemişti.

Hamilton kazadaki sorumluluğu üstlense de Alonso'nun sözleri nedeniyle kendisiyle konuşmayacağını ifade etmişti.

Hollanda GP öncesinde Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Alonso, olay anında bu sözleri söylediğini ancak söylediklerinin Hamilton hakkındaki gerçek düşüncelerini yansıtmadığını söyledi.

Hamilton, "Öncelikle, Lewis bir şampiyon ve bizim dönemimizin efsanesi. Ve sonrasında bir şey söylediğiniz zaman, bunu tekrarlayacağım için üzgünüm, o Britanyalı bir pilota karşıysa, medya buna çok fazla dahil oluyor. Checo'y, Carlos'a ve bana çok fazla şey söylüyorlar."

"Latin bir pilota bir şey söylendiğinde, her şey daha eğlenceli oluyor. Ancak diğerlerine bir şey söylediğinizde, her şey daha ciddi oluyor."

"Ancak her neyse, evet, özür diliyorum. O an söylediğin şeyleri düşünmüyordum. Dürüst olmam gerekirse, tekrarlara ve her şeye baktığımızda o an suçlanacak pek bir şey yok çünkü ilk tur kazasıydı ve ilk tur herkes çok yakın oluyor." dedi.

Alonso ayrıca, Hamilton'ın sadece önden başladığında kazandığı yönündeki düşüncelerinin de arkasında durmadı.

Alonso, "Hayır, hayır, hayır, buna inanmıyorum. Buna inanmıyorum ya da bunun böyle olmadığına dair gerçekler olduğuna inanmıyorum. Bu olayın sıcağında söylediğim bir şeydi. Dediğim gibi, söylediğim şeyler doğru değildi ve tam tersi olduklarına dair gerçekler var. Yani ona karşı büyük saygım var." dedi.

Alonso, söyledikleri nedeniyle Lewis'ten doğrudan özür dileyecek zamanının olmadığını ancak Zandvoort'ta bunu yapmayı umduğunu söyledi.

Alonso, "Hayır, henüz özür dileyemedim. Ancak TV programı esnasında ona yaklaşıp, o şekilde anladıysa ondan özür dilemeyi umuyorum."

"Onunla kesinlikle hiç bir sorunum yok. Dediğim gibi ona çok büyük saygı duyuyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 crash with Fernando Alonso, Alpine A522

Alonso, bazen telsiz üstünde söyledikleri şeyleri düşünecek zamanlarının olmadığını, bu yüzden böyle durumlar olabildiğini söyledi.

Alonso, "Olayın sıcağında ve adrenalin pompalanırken, ilk 2-3 sıra mücadele ederken, söylememem gereken şeyleri söyledim."

"Ancak aynı zamanda yarışın ardından, bunun bana göre bir yarış kazası olduğunu söyledim."

"Olay esnasında telsizden bir şey söylediğinizde, mühendisinizle konuştuğunuzu, strateji hazırlığı yaptığınızı düşünüyorsunuz."

"İlk 3'ten yarışa başlıyor, ilk virajda Checo'yu geçiyor ve ikinci sıraya yükseliyorsunuz. Ardından bir anda bir şeyler oluyor ve arkadaşınıza, iş arkadaşınıza, mühendisinize o an bir şey söylüyorsunuz."

"Açıkçası bunun yayınlanacağının farkında olmalısınız. Futbolda biri sert bir müdahale yaparsa ya da başka bir şey yaparsa, o anda takım arkadaşınıza ya da defans oyuncusuna ya da herhangi bir yere bir şey söylersiniz ama bu yayınlanmaz."

"Bizim medya zamanımız yarıştan önce ve yarıştan sonra olur. Yarıştan sonra neler düşündüğümü söyledim. Telsizde ise normalde söylememem gereken bir şeyler söyledim." dedi.

Alonso, gelecekte telsizde söyledikleri konusunda daha dikkatli olacağını belirtti. Alonso, "Telsizde çok sessiz olacağım. Bu sporda normalde takımınızla aranızda özel kalması gereken şeyler yayınlanıyor. Bu açıdan evet, telsizde her zaman sessiz kalmaya ve katılmadığım bu gösterinin bir parçası olmamaya çalışacağım." dedi.

Alonso ayrıca pilot telsiz konuşmalarının her zaman yayınlanması konusunu da sorguladı.

Alonso, "Daha önce söylediğim gibi, burası bu şekilde olan tek spor. Futbolda, teniste ya da diğer sporlarda takımınızla aranızda özel anlarınız oluyor ve her şeye o şekilde hazırlanıyorsunuz."

"Ancak bunun gösterinin bir parçası olduğunu biliyorum ama dediğim gibi, normalde telsizde yayınlanan her şey biraz acıdır çünkü spor bu acının yarışa girmesini ister."

"Beşinci pozisyona geç demediler çünkü bu ilginç değil. Ve her turda bunu konuşuyoruz. Bunu anlıyorum. Ve ne yazık ki, o anın sıcağında üzerinde düşünmediğiniz şeyleri yayınlamamak için almanız gereken önlem, her zaman sessiz kalmaktır." dedi.

Pilotların telsizi yarış direktörlerine mesaj vermek için kullanmaları konusunda ise Alonso, "Evet, tabii ki. Ancak o an, onun yarış dışı kaldığını biliyordum. Yani bununla alakası yoktu."

"Biz yarış direktörüyle her zaman güvenlik amaçlı konuşuyoruz. Pist üstünde bir şey varsa ya da çok fazla su varsa, bu tür şeyleri söylüyoruz."

"Yani bu temanın bir parçası ancak tekrarlamam gerekirse, bu yarış direktörüne ya da takıma gitmeli ancak evde izlerken, 180 km/s hızda gerçekleşen her şeyi okumak zor olur." dedi.