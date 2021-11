Alonso: "Hamilton, Verstappen'in getirdiği baskıyı kaldıramıyor"

Meksika Grand Prix'si öncesinde, Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nin padoğunda Hollandalı De Telegraaf'la özel bir röportaj gerçekleştiren Alonso, Verstappen-Hamilton rekabeti hakkında konuştu.

Çifte şampiyon, ilk olarak iki pilota da büyük saygı duyduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Max ve Lewis'in yaptıklarına büyük saygı duyuyorum. Her hafta sonu en üst seviyelerinde yarışıyorlar."

"Hava kuru, yağmurlu ya da rüzgarlı olsun fark etmiyor. Max, [2016 senesinde] Red Bull'a adımını attı ve hemen sonrasında mücadelenin içindeydi. Bence kimse bunu yapabilecek yetenekte değil."

2018 senesinde F1'den ayrılan ve emekli olduğunu açıklayan Alonso, F1'den uzak kaldığı yıllarda Verstappen'i desteklediğini söylemiş ve Britanyalı bir pilota karşı şampiyonluk mücadelesi verdiğinden Verstappen'in yaşadıklarını anlayabildiğini dile getirmişti.

Alonso, tıpkı zamanında kendisinin yaptığı gibi Britanyalı bir pilotla mücadele eden Verstappen'in "ona kendisini hatırlattığını" belirtti ve Hollandalı pilotun şampiyonluk mücadelesinin getirdiği baskıyla sadece pist üstünde değil, pist dışında da çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

"Max, bana kendimi hatırlatıyor. Biz, İngiliz bir çevreden gelmiyoruz. Bu yüzden de şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz bir durumda işimiz daha zor oluyor. F1'de etrafına bak, çoğu kişi İngiltere'den geliyor. O zaman da [şampiyonluk mücadelesinde] otomatik olarak kötü kişi oluyorsun."

"Onların Max hakkında neler söylediklerini hatırlıyor musun? Onun asi biri olduğunu ve kurallara saygı duymadığını söylediler, her zaman çizgiyi geçtiğini söylediler. Çoğu zaman durum böyle olmasa da bunları söylediler. Bunun temel nedeni [Verstappen'in] İngiliz olmaması."

"Aynı şeylerden ben de geçtim. Birçok benzer yön var."

Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images