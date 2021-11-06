Alonso: "Hamilton, Verstappen'in getirdiği baskıyı kaldıramıyor"

Meksika Grand Prix'si öncesinde, Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nin padoğunda Hollandalı De Telegraaf'la özel bir röportaj gerçekleştiren Alonso, Verstappen-Hamilton rekabeti hakkında konuştu.

Çifte şampiyon, ilk olarak iki pilota da büyük saygı duyduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Max ve Lewis'in yaptıklarına büyük saygı duyuyorum. Her hafta sonu en üst seviyelerinde yarışıyorlar."

"Hava kuru, yağmurlu ya da rüzgarlı olsun fark etmiyor. Max, [2016 senesinde] Red Bull'a adımını attı ve hemen sonrasında mücadelenin içindeydi. Bence kimse bunu yapabilecek yetenekte değil."

2018 senesinde F1'den ayrılan ve emekli olduğunu açıklayan Alonso, F1'den uzak kaldığı yıllarda Verstappen'i desteklediğini söylemiş ve Britanyalı bir pilota karşı şampiyonluk mücadelesi verdiğinden Verstappen'in yaşadıklarını anlayabildiğini dile getirmişti.

Alonso, tıpkı zamanında kendisinin yaptığı gibi Britanyalı bir pilotla mücadele eden Verstappen'in "ona kendisini hatırlattığını" belirtti ve Hollandalı pilotun şampiyonluk mücadelesinin getirdiği baskıyla sadece pist üstünde değil, pist dışında da çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

"Max, bana kendimi hatırlatıyor. Biz, İngiliz bir çevreden gelmiyoruz. Bu yüzden de şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz bir durumda işimiz daha zor oluyor. F1'de etrafına bak, çoğu kişi İngiltere'den geliyor. O zaman da [şampiyonluk mücadelesinde] otomatik olarak kötü kişi oluyorsun."

"Onların Max hakkında neler söylediklerini hatırlıyor musun? Onun asi biri olduğunu ve kurallara saygı duymadığını söylediler, her zaman çizgiyi geçtiğini söylediler. Çoğu zaman durum böyle olmasa da bunları söylediler. Bunun temel nedeni [Verstappen'in] İngiliz olmaması."

"Aynı şeylerden ben de geçtim. Birçok benzer yön var."

Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid with his engineer Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alonso ardından, Hamilton'ın "Verstappen'in getirdiği baskıyı kaldıramadığını" dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: "Lewis'in baskıyı kaldıramadığını düşünüyor muyum? Evet, Max nedeniyle kaldıramıyor. Eğer Lewis, şampiyonluk için sadece takım arkadaşı Valtteri Bottas'la mücadele ediyorsa; her şey güzel. Ancak o şimdi biraz baskı hissediyor ve sorun yaşıyor."

"Hamilton'ın sorun yaşamasının ardından, bu sezon Britanyalı makinanın [medyanın] yeniden çalışmaya başladığını görüyorsunuz. Max, bunla çok iyi baş ediyor."

"Max ve Lewis arasındaki iki kazaya bakın. Bana göre, bu iki kaza eşit şekilde değerlendirilmedi. Silverstone'daki kazanın ardından Red Bull cephesi konuştu ancak onun dışında her şey sessizdi. Monza'daki kazanın ardından ise daha çok konuşma vardı ve Max, sonraki yarış için bir grid cezası aldı. Bence bu cezayı kimse anlamadı."

"Pist dışında da ilginç bir şampiyona oluyor ancak bu da farklı açılardan gelen baskının bir parçası."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Alonso, sene içinde hakemlerin verdikleri kararları eleştirmişti ve hakemler tarafından verilen kararların istikrarsız olduğunu çokça kez belirtmişti.

Özellikle de Lando Norris'in Rusya Grand Prix'sinin son bölümünde, pit girişindeki beyaz çizgiyi geçmesine rağmen ceza almaması ve aynı ihlalden dolayı Yuki Tsunoda'nın Avusturya'da ceza almasının ardından istikrarsız kararlar verildiğini vurgulayan Alonso; “Bakalım pit girişinde beyaz çizgiyi kesen bir sonraki kişi nereli olacak ve hangi cezayı alacak.” demiş ve hakemlerin Britanyalı pilotlara daha yakın olduğunu ima etmişti.

Kariyerinin başından bu yana hakem kararlarının adaletli olması için savaştığını belirten Alonso, "Ben her zaman böyle oldum, adalet için savaşmaya çalıştım. Bazen bir pilot olarak kör gibiydim çünkü pilot olduğunuzda her zaman kendinizi haklı görüyorsunuz."

"Ancak örnek vermek gerekirse, mesela 2006 senesinde Felipe Massa'yı engellediğim için çok saçma bir ceza almıştım. İşte o zaman çılgın bir şeylerin olduğu oldukça açık oluyor."

"Bence, insanların neler olduğunu anlaması için bu tür şeylerden bahsetmek güzel." dedi.

Son olarak 2022 kuralları hakkında konuşan Alonso, yeni kuralların spor için iyi olacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Kuralların değişmesi spor için iyi olacak. Takım olarak iyiyseniz, gerçekten rekabetçi olabilirsiniz. Ancak ilk olarak, bu sezonun son 5 yarışındaki mücadeleye bakıyorum."

Alpine 2022 F1 aracı Fotoğraf: Alpine