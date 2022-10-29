Alonso, Hamilton-Verstappen kıyaslamasına açıklık getirdi
Fernando Alonso, Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in şampiyonluklarına yönelik yorumlarına Twitter hesabı üzerinden açıklık getirdi.
Meksika hafta sonu sırasında Hollanda medyasının önemli gazetelerinden Der Telgraaf'a konuşan Alonso, son şampiyon Verstappen'i ve kariyerini övmüştü.
Ancak röportajın kilit noktası, Alonso'nun eski takım arkadaşı Hamilton'ın şampiyonlukları hakkındaki yorumuydu.
Verstappen'in şampiyonluklarının daha değerli olduğunu düşünen İspanyol pilot, "Lewis’e büyük saygı duyuyorum, ancak yine de sadece takım arkadaşınızla mücadele ederek yedi dünya şampiyonluğu kazandığınızda işler biraz değişiyor.”
“Böyle şampiyonlukların değeri, istatistiklerinizin daha düşük olduğu, ancak eşit veya daha iyi araca sahip diğer pilotlarla mücadele etmek zorunda kaldığınız zamanki şampiyonluklara göre daha düşük.” demişti.
Yorumunun sonraki birkaç saat içinde zaman zaman yanlış şekilde manşetlere taşınmasının ardından bir açıklama daha yapan Alonso, durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.
Twitter hesabından düşüncelerini paylaşan Alonso "Ve yine..."
"Lütfen, tüm şampiyonluklar harika, hak edilmiş ve ilham verici. (Şampiyonluklar) birbirleriyle kıyaslanamazlar, bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemin şampiyonlarının ve efsanelerinin tadını çıkaralım. Sürekli bir manşet aranmasından sıkıldım. Onların (tüm bu efsane isimlerin) tadını çıkaralım." ifadelerini kullandı.
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