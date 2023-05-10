Alonso: "Hamilton ve Verstappen'i yenmek için kusursuz olmanız gerekiyor"
Fernando Alonso, Lewis Hamilton'ın neredeyse hiç hata yapmadığına, Max Verstappen'in ise şimdilik dokunulmaz olduğuna inanıyor.
2007 sezonunun üzerinden tam 15 yıl geçmesine rağmen, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'nun hâlâ yarış pistlerinde podyum mücadelesi vereceğini çok az kişi düşünebilirdi. Görünen o ki bu iki tecrübeli isim bu sezon birkaç yarışta galibiyet için çekişebilir.
Bahreyn'de Alonso güzel bir atakla Hamilton'ı geçmeyi başardı ancak Avustralya'da önde olan taraf Hamilton'dı.
Alonso'ya Hamilton ve aynı zamanda Max Verstappen soruldu.
Hamilton hakkında konuşan Alonso, "O sporumuzun efsanelerinden biri."
"Avustralya'da tüm yarışı birbirimize iki saniye mesafede geçirdik ve aradaki fark neredeyse hep aynıydı."
"Hiçbir zayıflığı yok, hata yapmıyor. O çok zorlu bir sürücü. Onu yenmek için her zaman özel bir şeyler yapmak zorundasınız. Yani o savaşmak isteyeceğiniz türden bir sürücü."
"Şu anda Max için de aynı şey geçerli, dokunulmaz gibi görünüyor. Red Bull hızlı ve hata yapmıyor. Bu yüzden bir gün onunla da savaşmak isterim. Şu anda sürüşünde herhangi bir zayıflık görmek, yani bir zayıflık bulmak zor."
"Lewis için de aynı şey geçerli. Onları yenmek için özel bir hafta sonu gerekiyor. Herkesi gerçekten motive eden de bu." dedi.
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