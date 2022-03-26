Alonso, Hamilton ve Russell, Suudi Arabistan GP'yi boykot etmeyi düşünmüş

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Dün, Cidde padoku için uzun bir gece oldu. Yerel saatle 22:00'de hafta sonunun planlandığı şekilde devam edeceği belirtilmişti fakat o noktadan gece 03:00'e kadar sürücüler arasında toplantı vardı.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Hamilton, Russell ve Alonso'nun da dahil olduğu bir grup, dün yaşananlardan sonra şartlar hakkındaki endişelerini dile getirdiler ve amaçları yarışı boykot etmekti. Bu, bir noktada çok olası bir ihtimal gibi görünüyordu. Fakat 03:00 civarında bu karardan vazgeçildi.

Görüşmeler, 22.00'de gerçekleşen ilk toplantıyla başladı. Bu toplantıda, Stefano Domenicali, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, on takım temsilcisi ve yirmi pilot bir araya geldi.

Olayların gerçekleşme sırasına bakılacak olursa, ilk önce F1 patronu Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, yetkililerle bir araya gelerek yarışın güvenliği konusunda güvence aldılar.

Anlatılanalara göre Husiler, yarışı hedef almamıştı. Kendilerini ilgilendiren diğer hedeflere, yani petrol şirketi Aramco'nun tesislerine odaklanmışlardı Yerel istihbarat da pistteki ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini doğruladılar.

Domenicali ve Ben Sulayem, yarış hafta sonunun sorunsuz şekilde devam etmesini sağalmak için gerekli güvencelerin verilmesinin ardından, sahip oldukları bilgileri 20 pilot ve takım patronlarıyla paylaştılar.

Toto Wolff ve Christian Horner'ın da teyit ettiği üzere toplantının sonunda FIA ve Formula 1 takımları, yarışın devam etmesi konusunda oybirliğiyle anlaştı.

Ancak toplantının sonunda pilotlar, salondan ayrılmadılar. Bu toplantı GPDA toplantısı adı altında devam etti. Bu bağlamda bazı sürücüler kendi görüşlerini ifade etmekten çekinmediler ve uzlaşmacı bir tavır sergilemediler.

Olay öyle bir noktaya geldi ki önce Domenicali, sonra da Ross Brawn görüşmeye geldi. Onların odadan ayrılmasının ardından bu kez takım patronları görüşmeye çağrıldı. Bu takım patronlarından bazıları çoktan oteline dönmüştü.

Bu süreçte yarışı boykot etmek isteyen sürücülerin tavrı yumuşadı. Sonrasında takım temsilcileri, Domenicali ve Ben Sulayem ile buluşmak üzere 02:00'de toplantıdan ayrıldılar.

Takım temsilcilerinin ayrılmasıyla sürücüler bir kez daha yalnız şekilde görüşmeye devam etti. 4 saat 20 dakika süren toplantı nihayet sonuçlandı ve GPDA direktörü George Russell hariç tüm pilotlar otellerine yöneldiler. Russell ise kararı bildirmek üzere yarış kontrole gitti.

Bu son toplantının ardından pilotlardan yarışmaya devam etme kararı çıktı ve F1, yarışmaya devam etme kararını bugün öğle saatlerinde açıklayacak.

Christian Horner da padoktan ayrılırken "Yarışacağız" diyerek etkinliğin yapılacağını belirtti.

Christian Horner, direttore del team Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images