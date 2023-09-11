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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Alonso: "Hamilton ve Max'in baskın olmalarını kural değişiklikleri sağladı"

Fernando Alonso'ya göre ne Lewis Hamilton, ne de Max Verstappen takımlarının baskın olmasında rol oynamadı.

Altay Gök
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, on the grid

F1 dünyası son 15 yıldır bir türlü dominasyonlardan kurtulamadı: ilk olarak 2010'ların başında Sebastian Vettel, sonrasında 2020 sezonuna kadar Lewis Hamilton kırılmadık rekor bırakmadılar.

2022 kural değişiklikleri de bu durumu değiştirmedi, seri artık Max Verstappen tarafından domine edilmekte.

Genelde birçok kişi tarafından pilotların da takımın baskın olmasına katkıda bulunduğu düşünülür, ancak Alonso'ya göre böyle bir şey söz konusu değil.

Hollanda gazetesi De Telegraaf'a konuşan Alonso, "Bazı pilotların kazanan takımları bizzat kurdukları söylenir."

"Ama aslında Lewis 2013'te Mercedes'e geçtiğinde hiçbir şey yaratmadı. Sonraki yıl değişen kuralların faydasını gördü. Bu nedenle Max Red Bull'a geçtiğinde de hakimiyetini sürdürdü."

"Aynı şekilde Max da Red Bull'un dominant hale gelmesinde pay sahibi değil. 2021'de Mercedes ile eşit durumdaydılar, kural değişikliğinden sonra ibre Red Bull'a kaydı."

"Max baskın bir Red Bull elde edemedi. 2021'de [Hamilton ve Mercedes ile] eşit durumdaydılar ama son kural değişikliklerinden sonra Red Bull yarışları kazanmaya başladı.

"Bence dominasyonların bir pilotun katkısı veya sürüş tarzından çok kurallarla ilgisi var. Zamanlama her şeydir."

"Daha iyiye gidebilmemiz için Red Bull hata yapmalı ve mevcut rotasından sapmalı" dedi.

"Bizim de belli adımlar atmamız lazım ve bunu kış boyunca yapmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz konusunda iyimserim." dedi.

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