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Alonso: "Hamilton uzun yıllar boyunca iyi araçta oturma şansına sahipti"

Fernando Alonso, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı överken kariyerinin biraz da şans faktörüne bağlı olduğunu söyledi.

Altay Gök
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Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 Mercedes, 1st position, and Fernando Alonso, McLaren MP4-22 Mercedes, 2nd position, celebrate on the podium

Fernando Alonso ve Lewis Hamilton arasındaki rekabet, ikilinin McLaren'de takım arkadaşı olduğu 2007 yılına kadar uzanıyor.

O sezona rüya gibi bir başlangıç yapan McLaren, sonrasında iki pilotun sürekli sorun yaşaması, Alonso'nun takıma tamamen uyum sağlayamaması, Hamilton'ın bir noktada çaylak duvarına vurması ve Spygate skandalları nedeniyle her iki şampiyonada da mutlu sonu Ferrari'ye kaptırdı.

Sonuç itibariyle Alonso o sezonun ardından Renault'a geri döndü, Hamilton ise toplam altı sezonun ardından 2013'te Mercedes'e geçerek turbo-hibrit çağında hanesine altı şampiyonluk yazdırdı!

Sorunlu geçmişlerine rağmen Hamilton'a hala "saygı duyduğunu" söyleyen Alonso, eski rakibiyle pist üstünde mücadele etmekten keyif aldığını da ekliyor.  

RacingNews365'e konuşan Alonso, "Lewis'e büyük saygı duyuyorum. Günün sonunda, kariyerlerimiz boyunca birkaç kez karşı karşıya geldiğimizi düşünüyorum."

"Bu yıl benzer araçlara sahibiz ve daha yakın mücadele etme fırsatına sahibiz. Avustralya'da yarış boyunca aynı iki saniyenin içindeydik, çok yakındı." dedi.

Fernando Alonso, McLaren MP4-22

Fernando Alonso, McLaren MP4-22

Fotoğraf: Edd Hartley / Motorsport Images

Alonso'nun kariyerindeki en büyük hayal kırıklıklarından biri, pistte genellikle hayal kırıklığı yaratan sonuçlara yol açan takım değişiklikleri oldu.

Ferrari'ye gidiş kararı pek yadırganmayan Alonso'nun 2015 yılında McLaren Honda'ya geçmesi felaketle sonuçlandı, buradaki dört yılı puan mücadelesiyle geçiren Alonso, belki de kariyerinin en iyi yıllarını boşa geçirdi. 

Konuyu araç faktörüne de getiren Alonso'ya göre kendisine başarı getiren kariyer hamlelerinde bulunan Hamilton biraz da "şanslı" bir konumda.

Alonso, "Hâlâ onun bu spordaki en iyi sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum, ancak uzun yıllar boyunca çok baskın bir araca sahip olma şansını yakaladı."

"Uzun yıllar boyunca baskın bir arabanız olduğunda şampiyonluklarınızın sayısı da artar. Michael Schumacher ve Lewis Hamilton yedi şampiyonluk kazandı, Max Verstappen şimdiden üç şampiyonluk kazandı -bu yıl belli diyelim- ve daha kaç kez şampiyon olacağını bilmiyoruz."

"Ben iki kez şampiyon oldum ve Formula 1'de şampiyonluğu kazanmak için her zaman en iyi araca ihtiyacınız vardır.

"Eğer Hamilton Mercedes'te geçirdiği yıllar boyunca herhangi bir sorun yaşasaydı, Valtteri Bottas beş kez Dünya Şampiyonu olurdu." dedi.

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