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Formula 1 / Son dakika

Alonso: “Hamilton, Schumacher’le aynı seviyede”

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Alonso: “Hamilton, Schumacher’le aynı seviyede”
Ekleyen:
, Editör
6 Ara 2019 12:02

Fernando Alonso, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton ile Michael Schumacher’i karşılaştırmanın zor olduğunu, ancak İngiliz sürücünün en azından Alman sürücüyle aynı seviyede olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bu sezon altıncı sürücüler şampiyonluğunu kazanan Hamilton, gelecek senenin de favorisi konumunda yer alıyor.

Eğer İngiliz sürücü gelecek sene de şampiyon olursa hem art arda dördüncü şampiyonluğu ilan edecek, hem de Schumacher’in şampiyonluk sayısını yakalayacak.

Bunun ardından elde edebileceği çok az şey kalacak olan Hamilton’ın ismi Ferrari ile anılıyor.

Daha önce Ferrari’de yarışan ancak takımda şampiyonluk yaşayamayan Alonso’ya, bu konu hakkındaki düşüncesi soruldu.

Alonso, “Bu çok iyi bir soru. Ancak bu, Lewis’in cevaplaması gereken çok kişisel bir soru.”

“Bütün olası durumları düşünmeli ve kararı vermeli. Bunun çok kişisel olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Hamilton’ın yerinde olsaydı ne yapacağı sorulduğunda ise Alonso, “Bilmiyorum. Birlikte yaşadıkları başarılarla beraber Mercedes’e karşı bir sadakati olduğunu düşünüyorum.”

“Ayrıca Mercedes’in gelecek hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Alonso’ya, Hamilton’ın son şampiyonluğu hakkındaki düşünceleri soruldu. İspanyol sürücü, yetenek açısından Hamilton’ın Schumacher’le eşit olduğunu düşünüyor.

“Onun şu anda F1’de yaptıkları muhteşem. Kendisi ile takımı arasındaki kombinasyon çok dominant.”

“Bence bu sezon onun için oldukça zorluydu. Ferrari güçlüydü ve Red Bull da sezonun bazı bölümlerinde güçlüydü.”

“Onun Michael’dan daha iyi olup olmadığını söylemek zor.”

“Ancak Lewis’in en azından onunla aynı seviyede olduğunu düşünüyorum.”

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Editör Cem Özel

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