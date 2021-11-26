Alonso: "Hamilton ile daha fazla mücadele etmemek kariyerimde 'eksik bir nokta'"

2007'de McLaren'de takım arkadaşı olan ikili, Alonso'ya göre, kariyerlerinin kalan döneminde gridin farklı noktalarında mücadele ettiler.

İki kez dünya şampiyonu pilot, turbo hibrit çağında Alonso'nun ve Hamilton'ın kullandığı araçlar arasındaki performans, Alonso Ferrari'de olduğu dönemde ise Hamilton'ın daha az rekabetçi McLaren'de olduğu göz önüne alındığında, aynı anda şampiyonluklar ve galibiyetler için mücadele etmemelerinin üzücü bir şey olduğunu söyledi.

Formula 1 kariyerindeki en büyük rakibinin Michael Schumacher olduğunu söyleyen Alonso, F1'deki kariyerinin büyük çoğunluğunda en çok kime saygı duyduğu sorusuna Sebastian Vettel ile beraber Hamilton yanıtını verdi.

Ancak İspanyol pilot, yaşadığı pişmanlıklardan birinin, kendisinin ve son dünya şampiyonunun daha fazla mücadele edememesi olduğunu söyledi ve 2007'nin, hangisinin daha iyi olduğunu ölçme konusunda ikisi için de iyi bir değerlendirme olmadığını söyledi.

Formula 1'in Beyond the Grid podcastine konuşan İspanyol pilot, "Bence Lewis ile, benim aradığım mücadeleye sahip olamadık."

"Bir takımı birlikte paylaştık ve, çoğu insan için, bu elinizdeki en büyük mücadele olabilir ancak bana göre 2007'de ikimiz de buna hazır değildik."

"Belki o bir çaylak olduğu için buna hazır değildi ve ben de en iyi performansımı göstermediğim için, takım ile entegre olamadığım için hazır değildim."

"Tabii ki de beraber mücadele ettik ve hep birlikte şampiyona için mücadele ettik, ve o zamanlar çok da iyi şekilde yönetilmiyorduk."

"Şampiyonayı eşit puanda tamamladık, ki bunun da büyük ve eşit bir mücadele olduğunu söyleyebilirsiniz ancak bana göre ikimiz de daha iyisini yapabilirdik."

"Sonraki senelerde de, benim Ferrari'deki aracım, onun McLaren'deki aracından daha iyiydi ve bu nedenle direkt olarak onunla mücadele etmedim. Ancak ardından o Mercedes'e geçti ve daha iyi pakete sahip olan kendisiydi ve bir daha savaşma fırsatı bulamadık."

"Bu da kariyerimde eksik bir noktadır. Tabii ki o da sporun efsane isimlerinden biri ve o, aynı Michael gibi, sizi limitlerinize kadar zorlardı çünkü Lewis'i yenmeniz için en iyi performansınızı ortaya koymanız lazım." dedi.

Katar GP'sindeki yarışın ardından Alonso, daha yumuşak lastiklerle startta Hamilton ile mücadele etmeyi umduğunu ancak yedi sene sonrasında ilk kez podyuma çıktığı için hafta sonu yaptığı işten memnun olduğunu söylemişti.