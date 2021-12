Alonso, Hamilton için üzgün

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama seansını 11. sırada tamamlayan Alonso, yarışa sert lastiklerle başlamıştı.

Sert lastiklerle birlikte uzun bir ilk bölüm atma fırsatını ele geçiren İspanyol pilot, sanal güvenlik aracının çıkmasıyla birlikte pite geldi. Alonso, bu stratejiyle birlikte Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon'u arkasında bırakmayı başardı.

Yarış içinde AlphaTauri pilotlarıyla güzel mücadeleler veren Alonso, damalı bayrağı 8. sırada gördü ve sezonun son yarışından puanla ayrıldı.

Alonso, ilk olarak sert lastikle başlama kararı ve yarışı hakkında konuştu.

"Sert lastikle başlamak bence işe yaradı çünkü sert lastikler, güvenlik aracı altında pite girebileceğiniz birçok aralık oluşmasını sağlıyor. Eğer güvenlik aracı çıkarsa da pit stop'unuzu daha az zaman kaybederek yapıyorsunuz. Bugün bizim yaptığımız da buydu ve ilk sanal güvenlik aracını kullandık."

"Sanal güvenlik aracı altında durduk ve iki pozisyon kazandık. Yarışımı ne kadar takip ettiniz bilmiyorum ama AlphaTauri'lerle güzel mücadeleler vardı. İki araçla da puan aldık ki bu, Alpine için iyi."

"Bu hafta sonu rekabetçi değildik ancak pazar günü iyi iş çıkardık ve puan topladık."

Alonso'nun şampiyonluk için Verstappen'i desteklediği bilinmekteydi ve Verstappen, Abu Dhabi'de şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Alonso, Hollandalı pilotun şampiyon olmasıyla alakalı şunları söyledi: "Ah, fantastik. Bence o zaten bir şampiyondu ve kupayı alması da yakın zamanda gerçekleşecekti."

"Max bugün biraz şanslıydı. Güvenlik aracı çıkmasıydı Lewis şampiyon olacaktı, güvenlik aracı çıktı ve Max şampiyon oldu."

"Yani bugün yaşanan saf şanstı. 22 yarışa bakarsanız, iki pilot da şampiyon olabilirdi. Eğer bir sezon kupayı ikiye ayırıp iki pilota verecek olsaydık, o sezon bu sezon olurdu. İki pilot da muazzamdı."

2008 senesinde şampiyonluğu son yarışın son turunda kazanan Hamilton, bugün ise şampiyonluğu son yarışın son turunda kaybetti. Alonso ise 2007, 2010 ve 2012 yıllarında şampiyonluğu son yarışta kaybetmişti. Daha önce şampiyonluğu son yarışta kaybetme hissini yaşamış olan İspanyol pilot, Lewis için üzgün olduğunu belirtti.

"Lewis için üzüldüm. Lewis, özellikle de şampiyonanın ikinci bölümünde farklı bir seviyede sürüyordu. Evet, [sezonun ikinci yarısında] Mercedes daha hızlıydı ancak Valtteri ikinci değildi. O performansları Lewis sergiliyordu."

"Şampiyonayı son anda çıkan bir güvenlik aracı yüzünden kaybettiğinizde elbette üzgün hissederseniz. Perşembe günü, Max'ın şampiyonluğu 51'e 49 daha çok hak ettiğini söylemiştim. Çünkü Max'ın bu sezon biraz daha şanssız anlar yaşadığını düşünüyordum."

"Yeni bir şampiyon, bazen eski bir şampiyona göre daha ilgi çekici olabiliyor. Max bir gün 4-5 şampiyonluk kazanırsa, Max'la mücadele etmeye gelecek 'yeni kişi' bu sefer ilgi görmeye başlayacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme after securing the 2021 drivers title

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images