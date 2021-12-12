Alonso, Hamilton için üzgün

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama seansını 11. sırada tamamlayan Alonso, yarışa sert lastiklerle başlamıştı.

Sert lastiklerle birlikte uzun bir ilk bölüm atma fırsatını ele geçiren İspanyol pilot, sanal güvenlik aracının çıkmasıyla birlikte pite geldi. Alonso, bu stratejiyle birlikte Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon'u arkasında bırakmayı başardı.

Yarış içinde AlphaTauri pilotlarıyla güzel mücadeleler veren Alonso, damalı bayrağı 8. sırada gördü ve sezonun son yarışından puanla ayrıldı.

Alonso, ilk olarak sert lastikle başlama kararı ve yarışı hakkında konuştu.

"Sert lastikle başlamak bence işe yaradı çünkü sert lastikler, güvenlik aracı altında pite girebileceğiniz birçok aralık oluşmasını sağlıyor. Eğer güvenlik aracı çıkarsa da pit stop'unuzu daha az zaman kaybederek yapıyorsunuz. Bugün bizim yaptığımız da buydu ve ilk sanal güvenlik aracını kullandık."

"Sanal güvenlik aracı altında durduk ve iki pozisyon kazandık. Yarışımı ne kadar takip ettiniz bilmiyorum ama AlphaTauri'lerle güzel mücadeleler vardı. İki araçla da puan aldık ki bu, Alpine için iyi."

"Bu hafta sonu rekabetçi değildik ancak pazar günü iyi iş çıkardık ve puan topladık."

Alonso'nun şampiyonluk için Verstappen'i desteklediği bilinmekteydi ve Verstappen, Abu Dhabi'de şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Alonso, Hollandalı pilotun şampiyon olmasıyla alakalı şunları söyledi: "Ah, fantastik. Bence o zaten bir şampiyondu ve kupayı alması da yakın zamanda gerçekleşecekti."

"Max bugün biraz şanslıydı. Güvenlik aracı çıkmasıydı Lewis şampiyon olacaktı, güvenlik aracı çıktı ve Max şampiyon oldu."

"Yani bugün yaşanan saf şanstı. 22 yarışa bakarsanız, iki pilot da şampiyon olabilirdi. Eğer bir sezon kupayı ikiye ayırıp iki pilota verecek olsaydık, o sezon bu sezon olurdu. İki pilot da muazzamdı."

2008 senesinde şampiyonluğu son yarışın son turunda kazanan Hamilton, bugün ise şampiyonluğu son yarışın son turunda kaybetti. Alonso ise 2007, 2010 ve 2012 yıllarında şampiyonluğu son yarışta kaybetmişti. Daha önce şampiyonluğu son yarışta kaybetme hissini yaşamış olan İspanyol pilot, Lewis için üzgün olduğunu belirtti.

"Lewis için üzüldüm. Lewis, özellikle de şampiyonanın ikinci bölümünde farklı bir seviyede sürüyordu. Evet, [sezonun ikinci yarısında] Mercedes daha hızlıydı ancak Valtteri ikinci değildi. O performansları Lewis sergiliyordu."

"Şampiyonayı son anda çıkan bir güvenlik aracı yüzünden kaybettiğinizde elbette üzgün hissederseniz. Perşembe günü, Max'ın şampiyonluğu 51'e 49 daha çok hak ettiğini söylemiştim. Çünkü Max'ın bu sezon biraz daha şanssız anlar yaşadığını düşünüyordum."

"Yeni bir şampiyon, bazen eski bir şampiyona göre daha ilgi çekici olabiliyor. Max bir gün 4-5 şampiyonluk kazanırsa, Max'la mücadele etmeye gelecek 'yeni kişi' bu sefer ilgi görmeye başlayacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme after securing the 2021 drivers title Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Büyük bir mücadeleye sahne olan Abu Dhabi GP'nin bitimine yaklaşık 5 tur kala Nicholas Latifi 14. virajda kaza yapmış ve bunun üzerine piste güvenlik aracı girmişti. Hamilton, o noktaya kadar tüm yarışı lider götürmüştü ve güvenlik aracı çıktığında da liderdi.

Mercedes pist üstü pozisyonunu korumak için Hamilton'ı güvenlik aracı altında pite almadı. Red Bull ve Verstappen ise yumuşak lastiklere geçti.

Fakat, Verstappen ve Hamilton arasında tur yemiş araçlar vardı. Bu yüzden Hollandalı pilotun, Hamilton'ı geçebilmek adına önce bu isimlere tur bindirmesi gerekecekti.

Şampiyona direktörü Michael Masi başlangıçta kimsenin turunu geri almayacağını söylese de sonrasında karar değiştirerek, Hamilton ve Verstappen'in arasında yer alan Norris, Alonso, Ocon, Leclerc ve Vettel'e turlarını geri alma fırsatı verdi.

Fakat tur yemiş diğer isimlerin, Ricciardo, Stroll ve Schumacher'in, turlarını geri almasına izin verilmedi.

Bu karar, birçok kişi tarafından eleştirildi ve Mercedes de bu karara protesto etti. Ancak FIA, bu protestoyu kabul etmedi.

Alonso ise güvenlik aracının arkasında yaşananları şöyle anlattı: "Güvenlik aracı çıktığında, hızlı bir şekilde turumuzu geri alacağımızı düşünmüştüm çünkü normalde böyle olur. Güvenlik aracının yeşil ışıklarını görürsün ve turunu geri alırsın."

"Mühendisim ilk olarak turumu geri alamayacağımı ve pozisyonların aynı kalacağını söyledi. Sonra ise [güvenlik aracında] yeşil ışık yandı ve 'yeşil ışık yanıyor' dedim. Sonrasında turumuzu geri alabileceğimiz söylendi ve ben de Norris'i takip ettim. Yani sanırım biraz kafa karıştırıcı bir durum."

"Yarışı güvenlik aracı arkasında bitirmenin büyük bir taraftarı değilim dolayısıyla neden yeşil bayrak çıkarmaya çalıştıklarını anlayabiliyorum. Bence böyle bir durumda daha fazlasını yapamazdık."

"Ancak final yarışına eşit puanla giren iki pilotun, şampiyonluk için son turda lastik lastiğe mücadele etmesi... Belki de bunu hayatımız boyunca bir daha göremeyeceğiz. Bu muazzamdı."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images