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Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

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Fernando Alonso, Lewis Hamilton'ın hiçbir zaman ''yenilemez'' olmadığını ancak Max Verstappen'in Mercedes dominasyonunun ''monotonluğunu'' bitirdiğine sevindiğini söyledi.

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

Hamilton, bu sezon uzun süredir ilk kez Mercedes takım arkadaşı dışında bir sürücüyle rekabet ediyor.

İspanyol pilot öndeki mücadeleye katılmayı beklemese de, şampiyonluk savaşını keyifle izlediğini söyledi.

İspanyol AS gazetesi ile yaptığı röportajda konuşan Alonso şu ifadeleri kullandı: ''Yıllar boyunca Mercedes'in yarattığı monotonluktan sonra, sadece Hamilton ve Bottas'ın sezon ortasına kadar savaşmasından ve sonra her şeyin belli olmasından sonra, sporda iki güçlü rakip olması güzel.''

''Onlar için biraz daha stresli ancak daha eğlenceli.''

Hamilton'ın artık yenilemez olduğunu mu düşündüğü sorulan Alonso, ''O hiçbir zaman yenilemez değildi. Sadece takım arkadaşını yenmeye alışıktı ve şimdi bazen daha hızlı, bazen de daha yavaş olan bir aracı yenmek zorunda.''

''İkisi de çok üst seviye pilotlar. Mercedes hafta sonları biraz daha iyi olduğunda, Verstappen yine de inanılmaz performanslar çıkarabiliyor. Red Bull o hafta sonu daha iyi olduğunda, Hamilton da inanılmaz performanslar sergiliyor ve savaşa dahil oluyor.''

''İkisi de seviyeyi çok yükseltti ve bu ilgi çekici.'' şeklinde cevap verdi.

Alpine'in podyuma çıkıp çıkamayacağı sorulan Alonso şu ifadeleri kullandı: ''Şu anda bunun için bir şansa ihtiyacımız var.''

''Eğer çıkabilirsek çok iyi. Ancak normal koşullarda olacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz sezon Renault'nun iki podyumu da takım ve herkesin morali için çok iyi oldu ancak o koşullarda Red Bull'un sadece bir sürücüsü olduğunu söyleyebiliriz ve Ferrari de olması gereken yerde değildi.''

''Bu durum 2021'de değişti. Red Bull'un iki sürücüsü var ve Ferrari yeniden güçlü. Bu sezon podyum olmak çok daha zor olacak.''

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