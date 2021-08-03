Alonso: "Hamilton, her zaman şikayet ediyor"

Macaristan Grand Prix'sinin son 15 turunda 4. sıra için mücadele eden ikili, bazı anlarda oldukça yakınlaşmıştı.

Hamilton, liderlerden tur başına 3 saniye kadar; Alonso'dan ise 1.5 saniye kadar daha hızlıydı ve yarışı kazanma ihtimali bulunuyordu ancak Alonso, yapmış olduğu etkili savunmayla birlikte Hamilton'a fazlasıyla zaman kaybettirdi.

İspanyol pilot, bu savunmasıyla Ocon'un galibiyete ulaşmasına da büyük oranda yardım etmiş oldu. Mercedes takım patronu Toto Wolff da "Bugün yarışı kazanabilirdik. Fernando'nun arkasında çok fazla zaman kaybettik ki bu, Esteban'ın yarışı kazanmasını sağladı ve bu güzel." demişti.

Hamilton, çifte şampiyonu çokça kez geçmeye çalıştı ancak Alonso 2 ve 3. virajlardaki etkili savunmasıyla buna izin vermedi.

Alonso ayrıca, son sektörde Hamilton'ın kirli havada araç takip edebilmek için yeni çizgiler öğrendiğini ve böylelikle Carlos Sainz'ı 1 tur içinde geçebildiğini belirtmişti.

Yaklaşık 10 turluk mücadelenin ardından Alonso, ilk virajda blokaj yaptı ve Hamilton bu sefer onu geçmeyi başardı.

Ancak İngiliz pilot, Alonso'nun savunmasıyla mutlu değildi ve radyodan, "Yaptığı savunma bu hızda tehlikeli" demişti.

Alonso ise savunmasında bir sorun olmadığı görüşünde. Ziggo Sport tarafından Hamilton'ın savunmasından şikayetçi olduğunu söylenen Alonso, "O, her zaman şikayet ediyor. Ben FIA'dan bir şey duymadım. Yani sanıyorum ki sorun yok." dedi.

Günün pilotu seçilen Alonso ayrıca, Hamilton'ın son virajlarda yanlış çizgileri kullandığını söyledi.

"Savunmamın Esteban'ın kazanmasına yeterli olup olmayacağını bilmiyordum. Pozisyonu korumaya çalıştık ama sonunda bunu yapmak mümkün değildi."

"Lewis, son birkaç turda inanılmaz hızlıydı, savunmamız yeterli olmadı. Dürüst olmak gerekirse, bence Lewis son iki virajda küçük bir hata yapıyordu. Bu benim gerçek düşüncem."

"Çünkü o çok hızlıydı. Bu kadar hız avantajı varken geçiş yapmak için 8 turunuzu almaz."

"Zaten, birkaç çizgisini değiştirdikten sonra Carlos'u 1 tur içinde geçti. Geçiş yapmak zor değildi, bunu fark etmesi 4-5 tur aldı. Bu benim düşüncem."