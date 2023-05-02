Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"
Fernando Alonso en büyük rakiplerinden biri olan Lewis Hamilton'a övgüler yağdırdı fakat bugün bulunduğu noktaya gelmesine, sahip olduğu aracın da yardım ettiğini belirtti.
Şu anda mevcut F1 gridinde üç dünya şampiyonu bulunuyor. Lewis Hamilton yedi şampiyonluğa sahipken, Fernando Alonso ve Max Verstappen'in ikişer şampiyonluğu var.
Peki Alonso ve Hamilton birden fazla kez birbirleriyle savaşsalardı durum nasıl olurdu?
Marca'ya konuşan Alonso, Hamilton için "Ona karşı büyük bir saygı duyuyorum."
"Kariyerlerimizde aynı pozisyonlar için mücadele ettiğimiz çok az dönem vardı."
"Belki bu yıl kendimizi yılın bu bölümünde benzer araçlarla yarışırken buluruz."
"Avustralya'da tüm yarış boyunca iki saniye içerisindeydik ve aramızdaki mücadele çok yakındı."
"Hâlâ onun gelmiş geçmiş en iyi sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum fakat aynı zamanda uzun yıllar boyunca baskın bir araçta olacak kadar şanslıydı."
"Bu gerçekleştiğinde, Schumacher yedi şampiyonluk kazandı, Lewis yedi şampiyonluk kazandı, [Max] Verstappen üçüncüye doğru gidiyor, ben iki şampiyonluk kazandım."
"Şampiyon olmak için en iyi araca ihtiyacınız var." dedi.
Hamilton kendisini bu kadar baskın bir araçta bulmasaydı, tarihin akışının değişip değişmeyeceği sorusuna Alonso, "Bizim için, diğer tüm sürücüler için farklı bir hikaye olurdu."
"Eğer o yıllarda herhangi bir sorun yaşasaydı, Bottas beş şampiyonluk elde edebilirdi. Bu işler böyle yürüyor." yanıtını verdi.
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